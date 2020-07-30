Пляжні продавці поділилися секретами: де брати креветки і залишитися в живих

Як вибирати креветки на пляжах (колаж: РБК-Україна)

Продавці на пляжах розповіли, де беруть креветки для продажу

З відкриттям пляжного сезону в Україні разом з туристами на узбережжі з'являються продавці різних смаколиків. Побувати біля моря і не спробувати морепродукти – вважає гріхом практично кожен другий відпочиваючий. Однак мало хто знає, де виловлюються і як готуються дари моря. Кореспондент Styler побував на узбережжі Азовського моря і дізнався, де продавці креветок та інших морепродуктів беруть свої товари.

Ціни на креветку на пляжах в Кирилівці варіюються від 30 до 50 гривень за 100 грамів. Носять їх у звичайних пластикових боксах в окремих пакетах порційно, або насипають гранованими склянками. При цьому креветка в наявності тільки варена. Велика креветка в ціні може доходити й до 70 гривень за 100 грамів.

Як розповіла у коментарі кореспонденту Styler одна з продавщиць, креветки – з Азовського моря. Проте виробляють їх не в Кирилівці. Поставляють продукцію з Мелітополя або Бердянська в магазини по місту. Самі продавці найчастіше (у 95% випадків) здійснюють закупівлю креветок за роздрібними цінами в місцевих супермаркетах від 16 гривень за 100 грамів, перекладають у свої бокси та просто йдуть на пляж.

"Купують у магазинах недалеко від пляжу, щоб нести було не дуже важко. У багатьох вже є свої знижки, скільки % від суми сказати точно не можу. Потім, купивши 1-2 кілограми креветок, просто перекладають їх у свої бокси, можуть розфасувати у маленькі пакети. Креветки продають вже варено-морожені. Через 15-30 хвилин перебування на пляжі креветки повністю розморожуються, після цього з ними вже нічого не потрібно робити – просто їсти", – розповіла одна з продавщиць.

Також вона зізналася, деякі продавці використовують свої прийоми для підвищення попиту.

"У нас є продавці, які в ті ж креветки просто кидають жменю кропу. На пляжі розповідають, що варять в ресторані, а він є просто реалізатором. Насправді це не так", – додала реалізатор на центральному пляжі в Кирилівці.

На питання про те, наскільки безпечно купувати такі креветки, жінка відповіла: "Я не знаю, насправді, це залежить від того, чи помив продавець взагалі руки. Поставки з креветочногу заводу в Мелітополі – напевно з сертифікатами, але що відбувається з товаром далі – я не знаю. Моя особиста думка – купити в магазині можна і дешевше, і ти сам контролюєш, коли твої креветки почали розморожуватися".

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