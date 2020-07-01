ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерти назвали найшкідливішу рибу: її краще не їсти

STYLERЖиття    01.07.2020 - 06:51
Експерти назвали найшкідливішу рибу: її краще не їсти
Експерти назвали шкідливу рибу (фото:pixabay.com)

Фахівці повідомили, яку рибу найкраще виключити з раціону

Риба є одним з улюблених страв багатьох українців, але не вся вона корисна. Деякі види є дуже шкідливими для здоров'я.

Це пов'язано з тим, що деякі з морських мешканців накопичують ртуть у формі високотоксичного органічної сполуки - метилртуті. Вона утворюється в результаті метаболізму водних мікроорганізмів, а потім її поглинають водорості. Риба поїдає ці водорості, в результаті чого накопичує шкідливі сполуки у своїй жирової тканини.

Найвища концентрація ртуті міститься в королівській скумбрії, більшоглазому тунці, акули і риби-меч. Від цих видів риб фахівці рекомендують відмовитися зовсім. Про це пише Neva Today.

Також експерти рекомендують скоротити вживання до одного разу в тиждень форелі, дорадо, сібаса і карпа.

А такі види риб як річкова форель, лосось, морський окунь, оселедець, креветки, краби, устриці і анчоуси можна їсти, не побоюючись за здоров'я, кілька разів в тиждень.

Найбільш чутливими до впливу ртуті є вагітні жінки, а також маленькі діти, оскільки ртуть може чинити несприятливий вплив на мозок і нервову систему дитини навіть під час внутрішньоутробного розвитку. Причому неврологічні захворювання, спровоковані отруєнням ртуттю, здатні проявлятися через роки.

Як ми раніше писали, у Чернівцях повінь допомогло чоловікові зловити гігантську рибу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України рыба
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся