Пляжные продавцы поделились секретами: где брать креветки и остаться в живых

Как выбирать креветки на пляжах (коллаж: РБК-Украина)

Продавцы на пляжах рассказали, где берут креветки для продажи

С открытием пляжного сезона в Украине вместе с туристами на побережье появляются продавцы самых разных вкусностей. Побывать у моря и не попробовать морепродукты – считает грехом практически каждый второй отдыхающий. Однако немногие знают, где вылавливаются и как готовятся дары моря. Корреспондент Styler побывал на побережье Азовского моря и узнал, где продавцы креветок и других морепродуктов берут свои товары.

Цены на креветку на пляжах в Кирилловке варьируются от 30 до 50 гривен за 100 грамм. Носят их в обычных пластиковых боксах либо в отдельных пакетах порционно, либо насыпают гранеными стаканами. При этом креветка в наличии только вареная. Крупная креветка в цене может доходить и до 70 гривен за 100 грамм.

Как рассказала в комментарии корреспонденту Styler одна из продавщиц, креветки – из Азовского моря. Однако производят их не в Кирилловке. Поставляют продукцию из Мелитополя или Бердянска в магазины по городу. Сами продавцы чаще всего (в 95% случаев) производят закупку креветок по розничным ценам в местных супермаркетах от 16 гривен за 100 грамм, перекладывают в свои боксы и просто идут на пляж.

"Покупают в магазинах недалеко от пляжа, чтобы нести было не очень тяжело. У многих уже есть свои скидки, сколько % от суммы сказать точно не могу. Потом, купив 1-2 килограмма креветок, просто перекладывают их в свои боксы, могут расфасовать по маленьким пакетам. Креветки продают уже варено-мороженые. Через 15-30 минут пребывания на пляже креветки полностью размораживаются, после этого с ними уже ничего не нужно делать – просто есть", – рассказала одна из продавщиц.

Также она призналась, некоторые продавцы используют свои уловки для повышения спроса.

"У нас есть продавцы, которые в те же креветки просто бросают жменю укропа. На пляже рассказывают, что варят в ресторане, а он является просто реализатором. На самом деле это не так", – добавила реализатор на центральном пляже в Кирилловке.

На вопрос о том, насколько безопасно покупать такие креветки, женщина ответила: "Я не знаю, на самом деле, это зависит от того, помыл ли продавец вообще руки. Поставки с креветочного завода в Мелитополе – наверное с сертификатами, но что происходит с товаром дальше – я не знаю. Мое личное мнение – купить в магазине можно и дешевле, и ты сам контролируешь, когда твои креветки начали размораживаться".

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