У Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону (відео)

Водій маршрутки (фото: колаж РБК-Україна)

Водій грубо обійшовся з жінкою

Водій маршрутки №44 у Запоріжжі вийшов у салон автобуса, щоб власноруч вигнати жінку з автобуса, тому що вона не хотіла оплачувати проїзд. Відео інциденту з'явилося на Instagram-сторінці "Новини Запоріжжя".

Випадок в маршрутці стався сьогодні, 16 квітня. Очевидці зняли на відео, як водій жорстко обійшовся з жінкою, яка хотіла проїхати по пенсійному.

Очевидці кажуть, коли жінка відмовилася платити за проїзд, то водій почав підвищувати голос на неї, ну а після сам підійшов до неї, щоб викинути з салону.

Водій маршрутки (відео: instagram.com/zp_news)

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

"Якщо чесно, мене іноді дратує, ті хто на пенсію пішов у 55 і катається куди-небудь. А дійсно пенсіонерів, стареньких потім не беруть";

"В старості цьому водилі все повернеться бумерангом сповна. Нехай потім не питає за що?";

"Коли вже почнуть карати за таке? А то начебто правила і закони є, а всім похер!";

"Пенсіонери часто ще й забувають пред'являти документ, який дає їм право на пільговий проїзд, а коли водій вимагає його показати, починають по-хамськи кричати і тикати його, якщо і говорити про закон, то він повинен виконуватися двома сторонами";

"Вибачте за мат, але таких водіїв вже пора пи**ити";

"Це маршрутка Тепличного комбінату. У них вважається нормою, наприклад, не взяти мого сина вранці в місто. Підозрюю, що через проїзду учнівського";

"Ну, знаєте, що я хочу сказати. Щоранку я їжджу на роботу. І щоранку (взимку) я спостерігала картину: стоїть мадам, шуба в підлогу, шапка теж з хвостом і чекає ж ця самка пільгове містечко, пропускаючи маршрутки. А інші стародавні жителі не можуть виїхати. І вона їздить на роботу, і з задоволенням з пенсійним. Ось як так? Де справедливість?! А ніде. Немає її".

Нагадаємо, що в Мелітополі маршрутник нокаутував пасажира -"зайця".

Раніше повідомлялося, що у Львові маршрутник висадив дитину з багатодітної сім'ї.