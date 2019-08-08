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Синоптики попереджають про дощі та град в Україні

Новини » Суспільство    08.08.2019 - 09:04
Синоптики попереджають про дощі та град в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

В західних, північних та більшості центральних областей грози

Погода в Україні 8 серпня погіршиться в західних, північних та більшості центральних областей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначаються, що сьогодні вдень в західних, північних та більшості центральних областей грози, посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град ( I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 8 серпня у західних, північних та частково центральних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень +27+30, вночі очікується +17+19. У східних областях тепліше, мінлива хмарність. Температура повітря вдень досягне +28+30, вночі очікується +13+15.

У свою чергу синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні в Україні очікується спека до +33. Натомість, за її прогнозом, холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем дещо знизить градуси у Волинській, Рівненській та Львівській області.

У Києві 8 сьогодні спека. Температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище. Можливий сильний вітер.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі Завтра в Україні очікується спека до +33
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