ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скільки коштує поїсти в їдальні Верховної Ради: фото меню

STYLERЖиття    03.06.2019 - 19:03
Скільки коштує поїсти в їдальні Верховної Ради: фото меню
Їдальня Верховної Ради - стали відомі ціни меню (фото: колаж РБК-Україна)

Їжа в парламентській їдальні депутатам обходитися дешево

Їдальня Верховної Ради завжди славилася своїми демократичними цінами. Журналісти UBR дізналися, що меню їдальні змінилося і стало скромніше. З нього прибрали бутерброди з червоною ікрою і ще деякі витребеньки, але ціни зменшилися по ряду позицій.

Вартість картопляного пюре знизилася з 16,84 грн до 14,76 (150 грам). Морквяний салат з селерою в 2018 році коштував 19,50 грн за порцію, а зараз (31 травня) - 17,24 грн. При цьому вартість склянки узвару значно знизилася: з 12 грн до 7,70 грн.

Варто зазначити, що за деякими позиціями в меню також було і збільшення цін. Мова йде про овочі гриль. Кабачки зараз можна купити за 36,79 грн за 100 грам, а в 2018 році, вони коштували 15,40 грн за аналогічну порцію. Баклажани в 2018 році коштували 22,75 грн, а зараз - 29,49 грн за 100 грам.

Скільки коштує поїсти в їдальні Верховної Ради: фото меню

Ціни меню Верховної Ради (фото: ubr.ua)

Якщо порівняти ціни у їдальні Верховної Ради і в одному з найпопулярніших ресторанів швидкого харчування, то виявляється, що для депутатів їжа коштує в 2-3 рази дешевше.

Вівсяна каша депутатам обходиться в 6,79 грн проти 19 грн в ресторані швидкого харчування. Салат з крабових паличок в їдальні Верховної Ради коштує 20,08 грн, а в ресторанах швидкого харчування - 33 грн.

Скільки коштує поїсти в їдальні Верховної Ради: фото меню

Ціни меню Верховної Ради (фото: ubr.ua)

При цьому найдорожче блюдо в депутатській їдальні - це стейк з ошийка з печерицями, воно коштує 59,96 грн за 100 грам. А найдешевше - вівсяна каша, яку можна купити за 6,79 грн.

Варто зазначити, що їдальня розрахована на 70 місць і щодня її відвідують 300 осіб. При цьому у пленарні тижні кількість відвідувачів вдвічі більше. У штаті їдальні працюють 60 кухарів. Ці люди готують їжу для їдальні і декількох буфетів.

Нагадаємо, що фахівці розповіли про харчове отруєння і назвали випадки, при яких потрібно терміново звернутися до лікарів.

Раніше повідомлялося про те, що в анексованому Росією Криму в шкільній їдальні дітям продають жахливого стану і вигляду їжу.

Міняю капустіну на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів Оформлення паспортів в Україні: жителям країни приготували неприємний сюрприз
Новини України ценыеда
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся