Скільки коштує поїсти в їдальні Верховної Ради: фото меню

Їдальня Верховної Ради - стали відомі ціни меню (фото: колаж РБК-Україна)

Їжа в парламентській їдальні депутатам обходитися дешево

Їдальня Верховної Ради завжди славилася своїми демократичними цінами. Журналісти UBR дізналися, що меню їдальні змінилося і стало скромніше. З нього прибрали бутерброди з червоною ікрою і ще деякі витребеньки, але ціни зменшилися по ряду позицій.

Вартість картопляного пюре знизилася з 16,84 грн до 14,76 (150 грам). Морквяний салат з селерою в 2018 році коштував 19,50 грн за порцію, а зараз (31 травня) - 17,24 грн. При цьому вартість склянки узвару значно знизилася: з 12 грн до 7,70 грн.

Варто зазначити, що за деякими позиціями в меню також було і збільшення цін. Мова йде про овочі гриль. Кабачки зараз можна купити за 36,79 грн за 100 грам, а в 2018 році, вони коштували 15,40 грн за аналогічну порцію. Баклажани в 2018 році коштували 22,75 грн, а зараз - 29,49 грн за 100 грам.

Ціни меню Верховної Ради (фото: ubr.ua)

Якщо порівняти ціни у їдальні Верховної Ради і в одному з найпопулярніших ресторанів швидкого харчування, то виявляється, що для депутатів їжа коштує в 2-3 рази дешевше.

Вівсяна каша депутатам обходиться в 6,79 грн проти 19 грн в ресторані швидкого харчування. Салат з крабових паличок в їдальні Верховної Ради коштує 20,08 грн, а в ресторанах швидкого харчування - 33 грн.

Ціни меню Верховної Ради (фото: ubr.ua)

При цьому найдорожче блюдо в депутатській їдальні - це стейк з ошийка з печерицями, воно коштує 59,96 грн за 100 грам. А найдешевше - вівсяна каша, яку можна купити за 6,79 грн.

Варто зазначити, що їдальня розрахована на 70 місць і щодня її відвідують 300 осіб. При цьому у пленарні тижні кількість відвідувачів вдвічі більше. У штаті їдальні працюють 60 кухарів. Ці люди готують їжу для їдальні і декількох буфетів.

Нагадаємо, що фахівці розповіли про харчове отруєння і назвали випадки, при яких потрібно терміново звернутися до лікарів.

Раніше повідомлялося про те, що в анексованому Росією Криму в шкільній їдальні дітям продають жахливого стану і вигляду їжу.