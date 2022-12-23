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В Киеве сделают бесплатным проезд в автобусах: названо условие

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 09:24
В Киеве сделают бесплатным проезд в автобусах: названо условие Фото: Автобусы в Киеве сделают бесплатными (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Людмила Жукова

Автобусы в Киеве могут стать бесплатными для пассажиров, если в городе произойдет тотальный блекаут.

Об этом украинцам рассказал во время телемарафона заместитель мэра Киева Николай Бондаренко.

Когда автобусы станут бесплатными

По словам чиновника, в случае блекаута метрополитен в столице работать не будет. Также не будут доступны троллейбусы и трамваи.

Вместо электротранспорта на маршруты выйдут автобусы. Перевозка пассажиров во время блекаута в коммунальном транспорте сделают бесплатным.

"Скорее всего, что перевозки в данном режиме - это будут чрезвычайные перевозки, и они будут бесплатными. Это не по пропускам. В случае полного отсутствия света мы получаем чрезвычайную ситуацию. В данном случае во время чрезвычайной ситуации перевозки пассажиров наземным, т.е. автобусами будет осуществляться бесплатно, но это будет касаться коммунального пассажирского транспорта", - сказал Бондаренко.

Будут ли при блекауте ходить маршрутки

Заместитель мэра Киева отметил, что сейчас неизвестно, будут ли ходить при полном отключении света в столице частные перевозчики, то есть маршрутчики.

"Имеем историю, когда пассажирский транспорт работает на грани, маршрутные такси также работают. Вместе с тем частные компании значительно поднимают цену за проезд в режиме такси, в режиме нерегулярных перевозок во время таких ситуаций. Есть такая история. Регулировать ее, к сожалению, город не может", - отметил заместитель мэра Киева.

Напомним, что в школах Киева учеников будут оценивать иначе из-за блекаутов.

Кстати, известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину.

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