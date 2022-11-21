"Москва была, есть и будет": под Львовом водитель выбросил из маршрутки фанатку РФ (видео)
В сети распространили видео с Львовщины, где водитель маршрутки выгнал пассажирку, прославлявшую Россию.
Соответствующие кадры разместили в Facebook на странице группы "В Сокале".
Что известно о скандале
Водителя местной маршрутки возмутили высказывания пророссийской женщины. Сначала мужчина пытался утихомирить ее словами. Когда это не подействовало, выгнал поклонницу "русского мира" из автобуса.
Однако женщина не угомонилась даже на улице и продолжала утверждать, что якобы м*скали дали кому-то "квартиры" и предприятия построили.
"Не будет вам Украины. До пи*ды ваша Украина. Москва была, есть и будет", - заявила провокатор.
Остальные пассажиры поддержали поступок водителя. Некоторые посоветовали любительнице "русского мира" идти пешком в Москву.
Реакция соцсетей
После публикации этого видео в Facebook пользователи соцсети возмутились таким поведением женщины. Предлагаем самые эмоциональные комментарии под постом:
- Таких бесчеловечностей воспитывает московская церковь. Поэтому здесь большой вопрос общине, которая дает возможность процветать сепаратизму. Эта ку*ва еще ничего не знает о русском мире. Отправьте ее к нам в Бучу, здесь ей быстро вставят мозги.
- А подумайте, возможно такая су*а может сбрасывать локации электрических сетей того района, где и летели упавшие в Польше российские ракеты! Почему водитель не сдал эту проклятую полицаям, чтобы ее телефон прощупали?
- Пожалуй, эта персона или ее родители жили у корыта, если ей так хорошо было в союзе. Только она не учила истории, сколько беды тот союз и Россия принесли украинцам, сколько наших людей было замучено и вывезено в Сибирь. Жаль, что такие тупо*илие лица живут между нами.
- Возмущает то, что она прожила 30 лет в независимой Украине и ждала ру*ню! Так почему же ты, гнида, не поехала на Россию, чтобы жить лучше?
- Боже помилуй. Это совсем глупое где-то сбежало из дурдома, ходит и воняет русским миром.
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