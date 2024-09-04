Когда и как нужно готовить кондиционер к зиме: правила и советы

Подготовка кондиционера к зиме - важный процесс, который нужно начинать уже осенью. Холодное время года выдвигает свои требования к эксплуатации кондиционеров, поэтому важно придерживаться определенных рекомендаций. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы подготовить кондиционер к осенне-зимнему периоду?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как нужно ухаживать за кондиционером осенью и в холодное время года.

Когда нужно начинать подготовку

Начинать подготовку кондиционера к зиме следует заранее, еще до наступления холодов.

Оптимальное время - середина осени, когда температура начинает снижаться, но еще не достигла критических отметок. Это позволит избежать экстренной подготовки в условиях уже установленной холодной погоды.

Если вы замечаете, что температура на улице постоянно опускается ниже 10°C, то самое время начинать подготовительные работы. Важно, чтобы весь процесс был завершен до первых заморозков.

Очистка и проверка наружного блока

Перед наступлением холодов необходимо тщательно очистить внешний блок кондиционера от пыли, грязи и листьев. Эти загрязнения могут мешать нормальному воздухообмену, что приводит к снижению эффективности работы устройства и увеличению нагрузки на компрессор.

Используйте мягкую щетку или тряпку для удаления пыли, а для более сложных загрязнений можно использовать слабый мыльный раствор.

Обратите внимание на состояние вентиляторов и решеток - они должны быть чистыми и свободными от любых помех (фото: Freepik.com)

Обслуживание внутренних элементов

Внутренний блок кондиционера также нуждается в тщательной очистке и проверке перед зимой.

Прежде всего, следует обратить внимание на фильтры, отвечающие за очистку воздуха от пыли и других загрязнений. Если фильтры загрязнены, они могут снижать эффективность работы кондиционера, а также влиять на ухудшение качества воздуха в помещении.

Рекомендуется промыть или заменить фильтры в зависимости от их состояния. Кроме того, следует проверить состояние теплообменника и других внутренних элементов, которые могут нуждаться в чистке или профилактическом обслуживании.

Защита наружного блока от воздействия низких температур

Один из ключевых этапов подготовки кондиционера к зиме - это обеспечение защиты наружного блока от воздействия низких температур и осадков.

Для этого можно использовать специальные чехлы, которые помогают сохранить блок в чистоте и защитить его от снега, льда и дождя. Важно выбрать чехол соответствующего размера, чтобы он плотно прилегал к блоку, но не ограничивал циркуляцию воздуха.

Кроме того, следует проверить, нет ли утечек теплоносителя и других признаков, которые могут свидетельствовать о проблемах с герметичностью системы.

Отключение кондиционера на зимний период

На время зимы многие решают полностью отключить кондиционер, особенно если он не оснащен режимом работы в низких температурах.

Перед отключением необходимо убедиться, что система работает без перебоев и в ней нет никаких повреждений. Отключите питание кондиционера, чтобы избежать случайного включения в условиях низких температур, что может привести к его повреждению.

Если ваш кондиционер имеет функцию обогрева и вы планируете его использовать зимой, следует проконсультироваться со специалистом относительно правильной настройки и обслуживания системы в холодный период.

Некоторые кондиционеры обладают функцией обогрева (фото: Pixabay.com)

Регулярное техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание кондиционера - это залог его долговечности и эффективности. По меньшей мере, раз в год, желательно до начала зимнего сезона, следует вызвать специалиста для полной проверки системы.

Профессиональное обслуживание включает в себя диагностику всех основных элементов, проверку уровня хладагента, тестирование компрессора и других важных деталей. Это поможет вовремя выявить возможные неисправности и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.