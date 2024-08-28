7 частых проблем пластиковых окон: какие из них реальны, а какие - миф

ПВХ-окна - это очень полезное изобретение, которого не знали еще наши родители. Они делают жизнь в квартире значительно более комфортной. Но очень часто окна ведут себя как-то не так, как мы от них ожидаем. Что в таких случаях - настоящий брак, а что - мелочи, на которые не стоит обращать внимание?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, с чем связаны наиболее распространенные проблемы в пластиковых окнах и как с ними справиться.

Вода внутри окна

Иногда на профиле пластикового окна может появляться вода, особенно во время дождя или конденсата. Это нормальное явление, предусмотренное конструкцией профилей ПВХ.

Если дренажные отверстия отсутствуют, вода может накапливаться и привести к повреждению профиля. Отсутствие дренажных отверстий является причиной обращения к производителю.

Что следует запомнить: наличие воды на профиле не является проблемой, если окно имеет дренажные отверстия. Их можно сделать самостоятельно или обратиться к специалистам.

Обмерзание уплотнительных резинок

Обмерзание уплотнительных резинок часто встречается зимой в квартирах на верхних этажах из-за явления "опрокидывания вентиляции". Это приводит к тому, что воздух вместо входа в помещение идет наружу, вызывая конденсацию и замерзание влаги. В результате из-за леда окно может не закрываться.

Основная причина - несовершенная естественная вентиляция. Чтобы избежать проблемы, рекомендуется установить принудительную механическую вытяжку.

Что следует запомнить: если после зимнего проветривания не закрывается пластмассовое окно, это не брак, а проблема с вентиляцией.

Стеклопакеты потеют

Если конденсат образуется внутри стеклопакета, это свидетельствует о браке, и такой пакет подлежит замене из-за проблем с герметизацией, дефектов молекулярного сита или нарушений технологии сборки. Это серьезный дефект, не подлежащий ремонту.

Однако на практике такое случается редко; обычно конденсат образуется на наружной поверхности, что является результатом воздействия внешних факторов, таких как влажность и температура.

Что следует запомнить: конденсат на внешней стороне не является недостатком, а свидетельствует о качестве и герметичности окон.

Обычно конденсат появляется на наружной поверхности окна (фото: Pixabay.com)

Окна "свистят"

При сильном ветре пластиковые окна могут издавать звуки через щели или клапаны. Это не является дефектом, а обычным физическим явлением, вызванным определенной скоростью воздуха и размером щели. Чтобы избежать свиста, необходимо отрегулировать щели для проветривания.

Что следует запомнить: чтобы пластиковые окна не "свистели", нужно правильно отрегулировать щели.

Повело створку

Из-за веса стеклопакетов и частого открывания створка может провиснуть и задевать раму. Это приводит к изменению формы створки из прямоугольника на ромб. Проблему можно решить путем регулировки фурнитуры или перенастройки стеклопакета.

Что стоит запомнить: современное окно - это сложный механизм, требующий периодического обслуживания, включая регулировку фурнитуры во избежание провисания.

При открывании/закрывании створки что-то скрипит

Проблема со скрипом при открывании и закрывании створок окна обычно связана с загрязнением периметральной фурнитуры. Пыль и грязь могут скапливаться на деталях механизма, что затрудняет его работу и вызывает посторонние звуки.

Что следует запомнить: во избежание таких проблем фурнитуру нужно регулярно чистить и смазывать. На элементах фурнитуры часто нанесен значок "масло", указывающее на точки смазки. При правильном уходе и регулярной смазке окна будут функционировать без лишних звуков и усилий.

ПВХ-профиль пожелтел

Пожелтение ПВХ-профиля может возникнуть на южных фасадах построек под постоянным воздействием солнечного излучения. Это явление связано с фотостойкостью самого пластика.

При заказе окон следует уточнить у менеджеров степень возможного пожелтения профиля и ознакомиться с отзывами пользователей. Важно знать, что идеально белый профиль ПВХ может изменить свой цвет под влиянием табачного дыма, испарений из отделочных материалов во время ремонта или атмосферных загрязнений.

Отбелить пожелтевший от солнца профиль невозможно, но очистить его можно с помощью специальных средств.

Что следует запомнить: пожелтение ПВХ-профиля не влияет на его эксплуатационные свойства и является чисто косметическим дефектом.