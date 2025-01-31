Планируйте поездку без стресса. Как заранее узнать ситуацию на дорогах с помощью Google Maps

Каждый водитель сталкивался с неожиданными пробками, задержками и перекрытиями дорог, которые могут испортить любые планы. К счастью, Google Maps позволяет заранее спрогнозировать ситуацию на маршруте и выбрать оптимальное время для поездки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Gadget Hacks , посвященный лайфхакам для смартфонов.

Установка времени отправления или прибытия

С Google Maps спланировать поездку с учетом времени отправления или прибытия очень просто. Введите пункт назначения в поле "Поиск здесь" в верхней части экрана, как обычно. Затем нажмите "Маршрут" на карточке местоположения, чтобы увидеть доступные пути.

После этого выберите наиболее подходящий маршрут из предложенных вариантов. Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу рядом с точкой отправления и выберите "Установить время отправления или прибытия" из списка опций.

Теперь выберите "Отправление" и укажите дату и время, когда вы планируете выехать, или "Прибытие", если хотите задать время, к которому нужно прибыть. После этого нажмите "Установить" (на Android) или "Готово" (на iOS).

Google Maps отобразит среднее время в пути для маршрута с учетом выбранного времени отправления или прибытия. Если нужно изменить настройки или переключиться между "Отправление" и "Прибытие", просто нажмите на указанное время и скорректируйте его.

На iOS можно развернуть карточку маршрута и прокрутить вниз, чтобы найти переключатель "Напомнить вам вовремя выехать". Включив его, вы получите уведомление о лучшем времени для отправления, чтобы не выбиться из графика. На Android эта функция отсутствует.