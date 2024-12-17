7 раздражающих проблем в Google Maps, которые бесят пользователей

Google Maps - это один из самых популярных сервисов для навигации, но даже у такого мощного инструмента есть свои недостатки. Многие пользователи сталкиваются с раздражающими проблемами, которые могут испортить опыт использования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police , который освещает новости и обзоры по Android.

Загроможденный интерфейс

Интерфейс Google Maps часто кажется перегруженным и сложным для восприятия. Эта проблемак существует уже много лет, но Google, похоже, только добавляет новые элементы.

Управлять автомобилем, используя Google Maps, сложнее, чем у конкурентов, таких как Apple Maps, которые предлагают более чистый и интуитивно понятный интерфейс. Постоянный поток значков, всплывающих окон и информации отвлекает внимание водителя.

Загроможденный интерфейс (фото: Android Police)

Подсказки по полосам движения

Google заметно отстает, когда дело касается подсказок по полосам движения. Именно это стало одной из причин популярности Waze (и того, почему Google его приобрел).

На экране появляются маленькие стрелки бледного цвета на сером или зеленом фоне. Приходится тратить драгоценные секунды, разглядывая экран во время вождения, чтобы понять, какую полосу нужно занять.

Для человека, который старается быть правильным водителем, это один из факторов, мешающих использовать Google Maps в машине.

В отличие от этого, Apple Maps показывает полноэкранную анимацию и выделяет правильную полосу ярко-синим цветом за 1,5 километра до необходимого поворота. Это позволяет практически определить нужное направление только периферийным зрением. Реализация от Apple кажется значительно безопаснее, чем у Google.

Подсказки по полосам движения (фото: Android Police)

Чрезмерное внимание к популярным местам

Google Maps слишком активно предлагает пользователям крупные популярные заведения, даже если предпочтения пользователя совершенно другие.

Проблема в том, что приоритет отдается крупным туристическим точкам и спонсируемым предложениям, из-за чего становится сложно найти менее известные, но интересные заведения.

Пользователи вынуждены сначала пролистывать множество рекламных рекомендаций, чтобы добраться до действительно стоящих вариантов.

Чрезмерное внимание к популярным местам (фото: Android Police)

Google Maps недостаточно удобен для поездки на общественном транспорте

Для навигации на автомобиле Apple Maps считается более подходящим вариантом, однако для поездок на общественном транспорте предпочтение отдается приложению EasyWay.

Наибольшие сложности возникают с планированием пересадок. В некоторых случаях Google предоставляет устаревшую информацию о маршрутах и остановках. В таких ситуациях EasyWay становится незаменимым помощником. Благодаря ему можно точно узнать, когда прибудет транспорт. По этому показателю Google Maps значительно уступает EasyWay.

Постоянные напоминания и уведомления

Google Maps, предназначенный для навигации и поиска мест, нередко отвлекает пользователей ненужными уведомлениями. Вместо того чтобы просто помогать добраться из точки А в точку Б или находить рестораны, сервис регулярно напоминает о необходимости оставить отзывы о посещенных местах.

Эти оповещения засоряют центр уведомлений и могут мешать работе, вызывая раздражение. Хотя отзывы, основанные на данных пользователей, действительно полезны, чрезмерная настойчивость в запросах обратной связи становится утомительной.

Чтобы отключить уведомления, необходимо открыть приложение Google Maps, нажать на значок профиля, выбрать "Настройки", затем "Уведомления" и настроить, какие из них оставить, а какие отключить.

Постоянные напоминания и уведомления (фото: Android Police)

Проблема с высоким потреблением данных

Путешествия за границу нередко сопровождаются ограниченными тарифными планами на мобильный интернет. Пользователи, путешествующие по Азии, Европе или США, отмечают, что Google Maps становится незаменимым помощником, но при этом вызывает немалую тревогу из-за потребления данных.

Приложение "поглощает" интернет-трафик в значительных объемах, что заметно превышает расход других картографических сервисов, таких как Waze или Apple Maps.

Разумеется, существует возможность заранее загрузить карты, чтобы использовать приложение в оффлайн-режиме, но это требует предварительного планирования.

Проблема с высоким потреблением данных (фото: Android Police)

Проблемы конфиденциальности

Google Maps требует разрешения на доступ к местоположению, чтобы предоставлять направления. Это воспринимается как очередное вмешательство в личное пространство, вынуждающее предоставлять данные для использования сервиса.

Apple Maps, напротив, позволяет указать начальную точку маршрута из любой точки мира, не требуя постоянного доступа к геолокации.

Подход Google к конфиденциальности вызывает тревогу. Пользователи отмечают, что объем собираемой информации о действиях и перемещениях слишком велик.

Несмотря на заявления компании об анонимности данных, само понимание того, что каждое движение может быть отслежено и монетизировано, создает чувство дискомфорта.

Проблемы конфиденциальности (фото: Android Police)