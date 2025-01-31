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Плануйте поїздку без стресу. Як заздалегідь дізнатися ситуацію на дорогах за допомогою Google Maps

П'ятниця 31 січня 2025 18:25
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Плануйте поїздку без стресу. Як заздалегідь дізнатися ситуацію на дорогах за допомогою Google Maps Дізнайтеся ситуацію на дорогах у Google Maps (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Кожен водій стикався з несподіваними заторами, затримками і перекриттями доріг, які можуть зіпсувати будь-які плани. На щастя, Google Maps дає змогу заздалегідь спрогнозувати ситуацію на маршруті та обрати оптимальний час для поїздки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Gadget Hacks, присвячений лайфхакам для смартфонів.

Встановлення часу відправлення або прибуття

З Google Maps спланувати поїздку з урахуванням часу відправлення або прибуття дуже просто. Введіть пункт призначення в поле "Пошук тут" у верхній частині екрана, як зазвичай. Потім натисніть "Маршрут" на мапі місця розташування, щоб побачити доступні шляхи.

Після цього виберіть найбільш підходящий маршрут із запропонованих варіантів. Потім натисніть на три крапки в правому верхньому кутку поруч із точкою відправлення і виберіть "Встановити час відправлення або прибуття" зі списку опцій.

Тепер виберіть "Відправлення" і вкажіть дату і час, коли ви плануєте виїхати, або "Прибуття", якщо хочете задати час, до якого потрібно прибути. Після цього натисніть "Встановити" (на Android) або "Готово" (на iOS).

Google Maps відобразить середній час у дорозі для маршруту з урахуванням обраного часу відправлення або прибуття. Якщо потрібно змінити налаштування або переключитися між "Відправлення" і "Прибуття", просто натисніть на зазначений час і скоригуйте його.

На iOS можна розгорнути карту маршруту і прокрутити вниз, щоб знайти перемикач "Нагадати вам вчасно виїхати". Увімкнувши його, ви отримаєте повідомлення про найкращий час для відправлення, щоб не вибитися з графіка. На Android ця функція відсутня.

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Ми також писали про 5 розширень у Google Maps, які зроблять ваші поїздки зручнішими та приємнішими.

А ще у нас є матеріал про 7 дратівливих проблем у Google Maps, які дратують користувачів.

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