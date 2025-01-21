Эти 5 расширений в Google Maps сделают ваши поездки удобнее и приятнее

Google Maps - это не только навигация. В нем есть множество полезных расширений, которые сделают приложение еще более мощным и удобным в использовании.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Maps Express

Этот инструмент позволяет искать местоположения прямо со страницы, которую вы просматриваете. Независимо от того, изучаете ли вы сайты или смотрите видео, просто нажмите Alt + Shift + S на Windows и на Mac или кликните на иконку, чтобы начать поиск.

Расширение включает функцию истории поиска, которая сохраняет последние десять запросов, избавляя от необходимости снова вводить одни и те же места.

Кроме того, вы можете сохранять важные или часто посещаемые локации в список избранного. Добавить место в избранное легко - просто нажмите на иконку плюса в истории поиска. Вы также можете импортировать или экспортировать свои избранные места при необходимости.

Если веб-страница кажется слишком загруженной, функция резюме страницы помогает сосредоточиться только на ключевых деталях о местоположении. Результаты поиска хранятся в течение суток, но их можно очистить в любой момент с помощью кнопки Clear.

Для использования этой функции потребуется ключ Google Maps API. Настройка займет немного времени, но ключ API Google Maps предоставляется бесплатно.

Чтобы поддерживать порядок, в расширении есть режим удаления, который позволяет удалять отдельные местоположения или всю историю целиком. Стоимость составляет всего 2 доллара за пожизненный доступ, а также предоставляется 7-дневная бесплатная пробная версия, чтобы вы могли попробовать его перед покупкой.

Maps Express (фото: MakeUseOf)

Routora - Оптимизация маршрутов

Планирование поездки с несколькими остановками может быть сложным, если вы не уверены в лучшем маршруте. Здесь на помощь приходит Routora. В отличие от Google Maps, который отображает остановки в том порядке, в котором вы их вводите, Routora рассчитывает самый быстрый и короткий путь.

Чтобы начать использовать расширение, добавьте его в ваш браузер Google Chrome. После этого перейдите в Google Maps и введите все свои остановки, как обычно. Это могут быть туристические достопримечательности, поездки на работу или выполнение различных дел.

После добавления всех пунктов назначения кликните на иконку Routora в панели расширений Chrome.

Это откроет новую вкладку с Google Maps, но на этот раз все ваши пункты назначения будут оптимизированы для самого быстрого и короткого маршрута. Это не только экономит ваше время, но и сокращает пробег и расходы на топливо. Особенно полезно для частых путешественников или водителей-доставщиков с несколькими остановками в день.

Расширение имеет как бесплатную, так и платную версии. Бесплатная позволяет оптимизировать до десяти остановок для вождения, езды на велосипеде или пеших прогулок.

Если вам нужно больше остановок - до 100 - или вы хотите импортировать их из файлов Excel или CSV, вы можете обновить до платной версии за 14,49 долларов в месяц или 173,99 долларов при ежегодной оплате. Подписка также позволяет скачивать маршруты и делиться ими с другими.

Routora (фото: MakeUseOf)

Share to Google Maps

При просмотре интернета мы иногда находим достопримечательности или координаты, которые нам нужно найти в Google Maps. Обычно это означает копирование адреса, открытие Google Maps и вставку туда. Ном ожно пропустить все это, используя расширение Share to Google Maps для Chrome.

Для начала установите расширение из Chrome Web Store. После установки маленькая иконка появится на панели инструментов вашего браузера. Когда вы увидите местоположение или координаты, щелкните правой кнопкой мыши на них и выберите “Поделиться на Google Maps”, “Показать на Google Maps”.

Расширение откроет Google Maps в другой вкладке и отобразит местоположение. Затем вы можете получить маршрут, исследовать его или сохранить для дальнейшего использования.

Оно также записывает ваши последние три поиска для быстрого доступа. Кроме того, вы можете сохранить до пяти часто посещаемых мест в виде ярлыков, которые можно редактировать или удалять в любое время.

Чтобы использовать ярлык, выделите текст и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Затем нажмите “Поделиться на Google Maps” и выберите сохраненный ярлык.

Share to Google Maps (фото: MakeUseOf)

Калькулятор стоимости топлива

Стоимость топлива - это важная проблема при планировании автомобильной поездки или ежедневных поездок на работу. Это не только вопрос вашего кошелька, но и забота об экологии. Именно поэтому "Fuel Cost для Google Maps" рассчитывает, сколько вы потратите на топливо до того, как отправитесь в путь.

Установите расширение, и вы увидите маленькую иконку на панели инструментов Chrome. Нажмите на нее, и появится всплывающее окно, которое запросит такие данные, как топливная эффективность вашего автомобиля, единицы измерения Google Maps и цена на топливо в вашей стартовой точке.

После того как вы введете все данные, нажмите кнопку "Сохранить", и все готово.

Теперь, при планировании поездки, введите начальную и конечную точку в Google Maps. Расширение рассчитает расстояние и даст вам примерную стоимость топлива. Если вы добавите несколько остановок в маршрут, расширение автоматически обновит расчет стоимости.

Fuel Cost (фото: MakeUseOf)

Кнопка поиска Google Maps

В марте 2024 года Google убрал кнопку "Карты" со страниц поиска для пользователей в Европе из-за Закона о цифровых рынках (DMA). Этот закон направлен на стимулирование честной конкуренции и инноваций в цифровом пространстве.

Хотя это может показаться незначительным изменением, оно существенно влияет на опыт пользователей, которые часто используют Google Maps.

Если вы заметили, что кнопка "Карты" исчезла или пропала с вашей страницы поиска, расширение "Google Search Maps Button" для Chrome поможет вам решить эту проблему. Оно восстанавливает кнопку "Карты" на ее оригинальное место в строке поиска Google.

Просто установите расширение, и вы сможете получить доступ к Google Maps одним кликом - без дополнительных шагов или вкладок.