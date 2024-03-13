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О планшетах можно будет забыть. Apple разрабатывает продукт, который может изменить индустрию ПК

Среда 13 марта 2024 17:00
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О планшетах можно будет забыть. Apple разрабатывает продукт, который может изменить индустрию ПК Apple разрабатывает сенсорный Mac в стиле Microsoft Surface Studio (фото: Yanko Design)
Автор: Павел Колесник

Специалисты из компании Apple в настоящее время работают над инновационным продуктом, который имеет потенциал изменить компьютерную индустрию в скором будущем. Этим продуктом является моноблок iMac с сенсорным дисплеем, для которого компания уже получила патент.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-журнал Yanko Design, посвященный лучшим международным продуктам в области дизайна.

Первые подробности будущей новинки

По данным утечек чертежей, предполагается, что будущий iMac может быть оснащен складной ножкой, позволяющей опустить экран моноблока для более удобного управления интерфейсом с помощью пальцев или стилуса.

О планшетах можно будет забыть. Apple разрабатывает продукт, который может изменить индустрию ПКПредполагаемые чертежи будущего сенсорного iMac (фото: Yanko Design)

Подобное решение уже применяется у конкурентов, таких как моноблок Surface Studio от Microsoft, который был выпущен несколько лет назад. Он также может опускаться, превращаясь в большой планшет.

О планшетах можно будет забыть. Apple разрабатывает продукт, который может изменить индустрию ПКМоноблок Surface Studio от Microsoft (фото: Yanko Design)

Теоретически сенсорный iMac мог бы поддерживать использование Apple Pencil и иметь магниты для зарядки стилуса, аналогично iPad Pro. Такой моноблок стал бы привлекательным решением для графических дизайнеров, художников и архитекторов.

О планшетах можно будет забыть. Apple разрабатывает продукт, который может изменить индустрию ПКТакой экран может стать привлекательным для художников (фото: Yanko Design)

На данный момент не существует ни одного прототипа сенсорного iMac. Хотя Apple подала патент, ожидать выпуска такого устройства в ближайшие 2-3 года не стоит.

Напомним, что в Apple сделали заявление о складном iPhone.

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