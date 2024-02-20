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В Apple сделали заявление о складном iPhone: что известно

Вторник 20 февраля 2024 14:46
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В Apple сделали заявление о складном iPhone: что известно Проект складного iPhone от Apple может быть приостановлен из-за проблем с дисплеем (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple провела закрытое тестирование складных устройств, доступных на рынке, и получила неутешительные результаты. Согласно последней информации, выпуск собственных складных устройств от Apple отложен на неопределенный срок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание TechRadar, посвященное технологиям.

Почему Apple не выпустит складной смартфон

Отмечается, что ни один смартфон не прошел тестирование от Apple, и остается неясным, фокусировалась ли компания на проверке надежности шарнирного механизма или на оценке эстетики сгибающегося дисплея.

В любом случае, в ближайшей перспективе не стоит ожидать появления складного iPhone. Факт отсутствия у Apple рабочего прототипа или даже концепции нового складного устройства указывает на то, что разработка находится на ранней стадии.

Возможно, складной iPad mini увидит свет гораздо раньше, учитывая давние слухи об этом продукте. Это позволит провести "полевые испытания" инновационного продукта с меньшими рисками и устранить неочевидные недостатки и ошибки.

Интересно, каковы будут последствия такой осторожной стратегии внедрения инноваций со стороны Apple. Другие производители, такие как Honor, Huawei, Xiaomi, Samsung и даже Google, уже выпустили свои версии складных устройств, активно привлекая внимание потребителей.

Напомним, что в сети сравнили автономность Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Мы также писали, почему не стоит покупать iPhone 15 Pro Max, а лучше всего дождаться следующей модели.

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