ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Про планшети можна буде забути. Apple розробляє продукт, який може змінити індустрію ПК

Середа 13 березня 2024 17:00
UA EN RU
Про планшети можна буде забути. Apple розробляє продукт, який може змінити індустрію ПК Apple розробляє сенсорний Mac у стилі Microsoft Surface Studio (фото: Yanko Design)
Автор: Павло Колеснік

Фахівці з компанії Apple зараз працюють над інноваційним продуктом, який має потенціал змінити комп'ютерну індустрію в найближчому майбутньому. Цим продуктом є моноблок iMac із сенсорним дисплеєм, для якого компанія вже отримала патент.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-журнал Yanko Design, присвячений найкращим міжнародним продуктам у галузі дизайну.

Перші подробиці майбутньої новинки

За даними витоків креслень, передбачається, що майбутній iMac може бути оснащений складною ніжкою, що дозволяє опустити екран моноблока для зручнішого керування інтерфейсом за допомогою пальців або стілуса.

Про планшети можна буде забути. Apple розробляє продукт, який може змінити індустрію ПКМожливі креслення майбутнього сенсорного iMac (фото: Yanko Design)

Подібне рішення вже застосовується у конкурентів, таких як моноблок Surface Studio від Microsoft, випущений кілька років тому. Він також може опускатися, перетворюючись на великий планшет.

Про планшети можна буде забути. Apple розробляє продукт, який може змінити індустрію ПКМоноблок Surface Studio від Microsoft (фото: Yanko Design)

Теоретично сенсорний iMac міг би підтримувати використання Apple Pencil і мати магніти для зарядки стілуса, аналогічно iPad Pro. Такий моноблок став би привабливим рішенням для графічних дизайнерів, художників та архітекторів.

Про планшети можна буде забути. Apple розробляє продукт, який може змінити індустрію ПКТакий екран може стати привабливим для художників (фото: Yanko Design)

На даний момент не існує жодного сенсорного прототипу iMac. Хоча Apple подала патент, очікувати на випуск такого пристрою в найближчі 2-3 роки не варто.

Нагадаємо, що в Apple зробили заяву про складаний iPhone.

А ще у нас є матеріал про те, як почистити клавіатуру MacBook від розлитої рідини та пилу.

Читайте РБК-Україна в Google News
MacBook Apple комп'ютери
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет
Законопроєкт про мобілізацію. Чи будуть обмеження для ухилянтів та які правки відхилив Комітет