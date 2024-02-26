Как почистить клавиатуру MacBook от пролитой жидкости и пыли: инструкция

MacBook - устройство, конечно, впечатляющее, но далеко не безупречное. Даже самые отданные поклонники Apple признают, что время от времени возникают определенные трудности при работе с ним. Например, залипания кнопок на новых моделях MacBook доставляют довольно неприятные неудобства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Чего следует избегать при чистке клавиатуры MacBook

Избегайте жидкостей

Жидкость и электроника - плохая комбинация. Никогда не лейте и не распыляйте ее непосредственно на клавиатуру. Даже если вы пытаетесь очистить стойкое пятно, избегайте использования воды или чистящих растворов на жидкой основе.

Избегайте абразивных материалов

Абразивные материалы могут поцарапать и повредить клавиши. Для чистки всегда используйте мягкую безворсовую ткань или ткань из микрофибры.

Не разбирайте клавиатуру

Если вы не опытный специалист, никогда не пытайтесь снять клавиши MacBook, чтобы почистить под ними. Это может привести к повреждению хрупких механизмов и аннулированию гарантии.

Как почистить клавиатуру MacBook

Выключите MacBook и отсоедините все подключенные устройства, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш.

Наклоните MacBook под углом: это позволит любому мусору естественным образом выпасть, когда вы начнете чистку.

Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить грязь и пыль, попавшие между клавишами. Распыляйте воздух движениями слева направо и делайте то же самое движениями вверх и вниз. Не забывайте держать баллончик в вертикальном положении, чтобы предотвратить выброс жидкого топлива.

Протрите клавиши: возьмите ткань из микрофибры и аккуратно протрите клавиши и поверхность клавиатуры.

Что делать, если вы пролили напиток на клавиатуру MacBook

Выключите MacBook и немедленно отсоедините его от сети. Чем раньше вы отключите питание, тем меньше вероятность серьезного повреждения электрических компонентов.

Постарайтесь удалить как можно больше жидкости. Переверните MacBook, чтобы слить жидкость. Не пытайтесь сушить его феном, иначе жидкость может протолкнуться еще дальше внутрь.

Дайте высохнуть: оставьте MacBook перевернутым на открытом, хорошо проветриваемом месте минимум на 48 часов, чтобы остатки жидкости высохли. Не пытайтесь ускорить процесс с помощью какого-либо источника тепла.

Отнесите его в сервисный центр. Если вы сделали все возможное, но безрезультатно, пришло время отнести ваш MacBook к профессионалу. Даже если после высыхания ваш MacBook работает нормально, внутри все еще могут оставаться остатки, которые могут вызвать проблемы в дальнейшем, поэтому на всякий случай лучше проверить его.