Жалюгідне видовище: мережа про заяву Зеленського про заборону артистів з Росії

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський виступає за вибірковий підхід до російських діячів мистецтва

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає, що не можна забороняти в'їзд в нашу країну абсолютно всім російським артистам. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

На думку Зеленського, до заборони на гастролі російських музикантів і акторів в Україні слід підходити вибірково.

"Їх же теж треба розділяти. Я розумію, чому спочатку заборонили. Тому що була інформаційна війна, дуже складна, однозначно. Була інформаційна війна. І деякі російські артисти перетворилися з артистів – взяти того ж Пореченкова і Охлобистіна – у політиків. Мало того, поїхали на Донбас, стріляли по нашим пацанам. Це катастрофа", - сказав кандидат у президенти.

Зеленський зазначив, що до таких людей, як Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, які в Росії підтримують нашу країну і називають Кремль агресором, "ми повинні бути відкриті".

Заборона артистів з РФ "Була інформаційна війна, дуже складна, однозначно" (с) Докладніше: https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-razyasnil-pozitsiyu-zapretu-gastroley-1555576044.html Опубліковано РБК-Україна Четвер, 18 квітня 2019 р.

Зеленський висловився про заборону артистів з Росії

Відзначимо, що далеко не всі користувачі соціальних мереж поділяють позицію Зеленського.

"Жалюгідне видовище", - написала в Facebook Наталія Ванжура.

На думку Семена Саравайского з Миколаєва, слова Зеленського - це "думка середньостатистичного російськомовного громадянина України".

"Виступив, нарешті, і що сказав. Макаревича і Ахеджакову можна пускати в Україну. Дякую за дозвіл. А, хто їм забороняв? Пореченков і Охлобистін стали, за його словами, політиками? Так це він з ними і ними подібними переговори зібрався вести? Краще б продовжував випускати відеоролики. Там, все-таки, сценарій і багато дублів", - додав чоловік.

"Вовочка, заборонили в'їзд тим, хто порушив Закон України, хто незаконно в'їхав на територію України! Заборонили тим, хто підтримав анексію Криму!" - нагадала Ольга Бондар.

"Забороняється тільки тим, хто займається пропагандою, відвідуванням тимчасово окупованих територій (Донбасу та Криму). Їх поступово вносять до списку сайту "Миротворець"! Всім і відразу ніхто не забороняв. Це вже останнім часом під час військового стану заборонили в'їзд чоловікам до 50-60 років, якщо не помиляюсь у віковий категорії..." - написав ще один українець.

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Нагадаємо, що Міністерство культури України вносить у так званий "чорний список" російських артистів, яким заборонений в'їзд в країну. На сьогодні до нього входять майже 150 чоловік.

Раніше у Уляни Супрун "наїхали" на Зеленського через медичну реформу.