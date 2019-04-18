Плачевное зрелище: сеть про заявление Зеленского о запрете артистов из России

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский выступает за избирательный подход к российским деятелям искусства

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что нельзя запрещать въезд в нашу страну абсолютно всем российским артистам. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По мнению Зеленского, к запрету на гастроли российских музыкантов и актеров в Украине следует подходить избирательно.

"Их же тоже нужно делить. Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов – взять того же Пореченкова и Охлобыстина – в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам. Это катастрофа", - сказал кандидат в президенты.

Зеленский отметил, что к таким людям как Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, которые в России поддерживают нашу страну и называют Кремль агрессором, "мы должны быть открыты".

Запрет артистов из РФ "Была информационная война, очень сложная, однозначно" (с) Подробнее: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-razyasnil-pozitsiyu-zapretu-gastroley-1555576044.html Опубліковано РБК-Украина Четвер, 18 квітня 2019 р.

Зеленский высказался о запрете артистов из России

Отметим, что далеко не все пользователи социальных сетей разделяют позицию Зеленского.

"Плачевное зрелище", - написала в Facebook Наталья Ванжура.

По мнению Семена Саравайского из Николаева, слова Зеленского - это "речь среднестатистического русскоязычного гражданина Украины".

"Выступил, наконец-то, и что сказал. Макаревича и Ахеджакову можно пускать в Украину. Спасибо за разрешение. А, кто им запрещал? Пореченков и Охлобыстин стали, по его словам, политиками? Так это он с ними и им подобными переговоры собрался вести? Лучше бы продолжал выпускать видеоролики. Там, все-таки, сценарий и дублей много", - добавил мужчина.

"Вовочка, въезд запретили тем, кто нарушил Закон Украины, кто незаконно въехал на территорию Украины! Запретили тем, кто поддержал аннексию Крыма!" - напомнила Ольга Бондарь.

"Забороняється тільки тим, хто займається пропагандою, відвідуванням тимчасово окупованих територій (Донбасу та Криму). Їх поступово вносять до списку сайту "Миротворець"! Всім і відразу ніхто не забороняв. Це вже останнім часом під час військового стану заборонили в'їзд чоловікам до 50-60 років, якщо не помиляюсь у віковий категорії..." - написал еще один украинец.

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Напомним, что Министерство культуры Украины вносит в так называемый "черный список" российских артистов, которым запрещен въезд в страну. На сегодня в него входят почти 150 человек.

Ранее у Уляны Супрун "наехали" на Зеленского из-за медицинской реформы.