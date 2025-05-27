Пейте это ежедневно в течение месяца - и вы сможете стереть признаки старения

Врач Саураб Сети, выпускник Гарвардского университета и специалист по гастроэнтерологии, поделился простым лайфхаком, который, по его словам, может визуально "отнять" годы от вашей внешности.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача.

Что надо пить для молодости

Доктор Сети советует ежедневно добавлять кусочек лимона в воду, утверждая, что это может устранить явные признаки старения. В своем совете 42-летний врач предположил, что постоянное употребление воды с лимоном в течение одного месяца может стать естественным эликсиром молодости.

Он сказал, что лимоны содержат множество полезных растительных соединений.

"Лимоны наполнены 30 различными полезными растительными соединениями. Свежевыжатый лимонный сок самый лучший, поскольку он не прошел пастеризацию, поэтому сохраняет больше питательных веществ"", - сообщает эксперт.

Благодаря своей естественной кислотности лимоны улучшают усвоение минералов, в частности железа. Эти плоды также являются отличным источником витамина С, который поддерживает выработку коллагена и необходим для здоровой кожи, суставов и соединительной ткани.

Хотя лимонная вода не является безграничным источником молодости, она может способствовать более здоровому, сияющему цвету лица, который может сделать вас моложе

Если вам трудно употреблять достаточно жидкости в течение дня, добавление лимона к воде может помочь вам больше наслаждаться напитком, поощряя вас достигать своих целей. Национальная служба здравоохранения (NHS) советует пить 6-8 стаканов жидкости, в идеале воды, в день.

По словам врача, включить лимон в свой рацион просто - просто выжимайте целый лимон в стакан воды каждый день.

Подходит ли лимон для всех?

Большинство людей могут безопасно употреблять лимон в умеренных количествах, но некоторые могут страдать от аллергии или побочных эффектов.

Лимонная вода может ухудшить ваши симптомы, поскольку это кислота, поэтому лучше избегать ее ежедневного употребления или использовать только небольшое количество. Высокая кислотность лимонов также может со временем разъедать зубную эмаль, особенно если они регулярно присутствуют в вашем рационе, что приводит к чувствительности и повреждению.