Шэрон Стоун раскрыла два главных секрета красоты для женщин 40+, о которых стоит знать каждой

Шэрон Стоун - это настоящая икона красоты, которая с годами становится только привлекательнее. Актриса не гонится за молодостью, а остается сама собой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает два главных секрета красоты актрисы, которые будут полезными для всех женщин 40+.

Что нужно знать женщинам после 40 лет

После 40 лет организм женщины претерпевает значительные изменения. Замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, кожа теряет эластичность, появляются морщины, может меняться вес. Это время, когда многие начинают чувствовать неуверенность и давление общественных стандартов. Однако Шэрон Стоун демонстрирует, что этот возраст - не приговор, а наоборот, возможность подойти к себе с большей заботой и осознанностью. Ее философия красоты базируется не на волшебных таблетках или радикальных процедурах, а на простых, но чрезвычайно действенных принципах.

Сейчас актрисе "Основного инстинкта" 67 лет, она имеет троих детей.

Первый секрет красоты от Шэрон Стоун

Первый и, пожалуй, самый главный секрет Шэрон Стоун - это тотальное увлажнение организма и правильное питание. Актриса постоянно подчеркивает: ни один, даже самый дорогой крем, не даст желаемого эффекта, если вы не заботитесь о себе изнутри. Ее правило номер один - пить огромное количество чистой воды в течение дня.

"Я пью воду, много и очень много воды", - неоднократно заявляла она в интервью.

Достаточное увлажнение имеет решающее значение для поддержания эластичности кожи, нормального функционирования всех органов и систем, выведения токсинов и общего самочувствия. С возрастом кожа склонна к сухости, поэтому насыщение ее влагой изнутри становится еще важнее.

Шэрон Стоун сияет всегда (фото: instagram.com/sharonstone)

Помимо воды, Шэрон уделяет пристальное внимание своему рациону. Она отдает предпочтение цельным, необработанным продуктам. В ее меню всегда много свежих фруктов, овощей, зелени, нежирного белка и полезных жиров. Актриса минимизирует потребление сахара, белого хлеба и фастфуда, понимая, что эти продукты не только вредят фигуре, но и негативно влияют на состояние кожи, вызывая воспаление и ускоряя процессы старения. Она верит, что кожа - это зеркало состояния кишечника, поэтому здоровье пищеварительной системы является ключевым для чистой и сияющей кожи. Она не сидит на изнурительных диетах, а просто придерживается принципа осознанного потребления, выбирая пищу, которая дает энергию и питает ее тело. Это не о временных ограничениях, а об образе жизни.

Звезда находится в прекрасной форме (фото: instagram.com/sharonstone)

Второй секрет красоты от Шэрон Стоун

Второй важный аспект философии красоты Шэрон Стоун - это регулярная физическая активность и, что не менее важно, позитивное отношение к себе и своему возрасту. Шэрон не является поклонницей изнурительных тренировок в спортзале до седьмого пота. Она выбирает те виды активности, которые приносят ей удовольствие и помогают поддерживать тело в тонусе и гибкости. Это может быть йога, пилатес, танцы, плавание или просто длительные прогулки на свежем воздухе.

Шэрон Стоун 67 лет (фото: instagram.com/sharonstone)

Регулярное движение улучшает кровообращение, насыщает клетки кислородом, способствует выработке коллагена, что делает кожу более упругой. Кроме того, физические упражнения являются отличным способом борьбы со стрессом, который является одним из скрытых врагов красоты.

Но физический аспект неразрывно связан с ментальным. Шэрон Стоун открыто говорит о важности принятия своего возраста и любви к себе. Она призывает женщин не бояться стареть, а воспринимать этот процесс как естественный и красивый этап жизни.

Вместо того, чтобы пытаться выглядеть на 20 в 50+, она стремится выглядеть лучшей версией себя в своем возрасте. Эта внутренняя гармония и уверенность в себе излучаются наружу и делают женщину по-настоящему привлекательной.