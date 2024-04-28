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Пивной суп Елеброд: рецепт знаменитого скандинавского блюда, которое точно заценят мужчины

Воскресенье 28 апреля 2024 14:16
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Пивной суп Елеброд: рецепт знаменитого скандинавского блюда, которое точно заценят мужчины Как готовить пивной суп Елеброд (иллюстрация: Unsplash)
Автор: Людмила Рябухіна

Это скандинавское блюдо, которое встречается как в норвежской, так и в шведской кухне, больше напоминает густой напиток с гренками. Ранее Елеброд, вместо бульона для которого используют пиво, был способом согреться и предотвратить простуду.

О том, как готовить пивной суп Елеброд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.

Что нужно для пивного супа

Для того чтобы приготовить скандинавское блюдо на пивном "бульоне", необходимы следующие ингредиенты:

  • Пиво темное - 0,5 л
  • Пиво светлое - 0,5 л
  • Мука - 1,5 ст. л.
  • Молоко (жирность 2,5%) - 50 мл
  • Яйца - 4 шт.
  • Сыр - 50 г
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Цедра лимона или апельсина - по вкусу
  • Хлеб для сухариков - 4-5 ломтиков

Как готовить пивной суп Елеброд

Для начала в кастрюлю налейте пиво, добавьте цедру апельсина или лимона. Доведите пиво до кипения на маленьком огне. В это время разогрейте духовку до 150 градусов, нарежьте хлеб на маленькие квадраты и выпекайте 15 минут.

Налейте в отдельную миску молоко, всыпьте половину муки и тщательно перемешайте до однородной консистенции - и после этого влейте в кастрюлю. Добавьте соль и сахар по своему вкусу и размешайте.

Отделите белки яиц от желтков. К белкам добавьте оставшуюся муку, перемешайте - и тогда добавьте в суп. Кипятите Елеброд 5 минут, помешивая, затем снимите кастрюлю с огня и добавьте взбитые предварительно желтки.

Дайте супу настояться 5-8 минут. Натрите творог на маленькой терке. Готовый пивной суп украсьте сухариками и натертым сыром.

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