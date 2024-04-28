Пивной суп Елеброд: рецепт знаменитого скандинавского блюда, которое точно заценят мужчины

Это скандинавское блюдо, которое встречается как в норвежской, так и в шведской кухне, больше напоминает густой напиток с гренками. Ранее Елеброд, вместо бульона для которого используют пиво, был способом согреться и предотвратить простуду.

О том, как готовить пивной суп Елеброд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba .

Что нужно для пивного супа

Для того чтобы приготовить скандинавское блюдо на пивном "бульоне", необходимы следующие ингредиенты:

Пиво темное - 0,5 л

Пиво светлое - 0,5 л

Мука - 1,5 ст. л.

Молоко (жирность 2,5%) - 50 мл

Яйца - 4 шт.

Сыр - 50 г

Сахар - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Цедра лимона или апельсина - по вкусу

Хлеб для сухариков - 4-5 ломтиков

Как готовить пивной суп Елеброд

Для начала в кастрюлю налейте пиво, добавьте цедру апельсина или лимона. Доведите пиво до кипения на маленьком огне. В это время разогрейте духовку до 150 градусов, нарежьте хлеб на маленькие квадраты и выпекайте 15 минут.

Налейте в отдельную миску молоко, всыпьте половину муки и тщательно перемешайте до однородной консистенции - и после этого влейте в кастрюлю. Добавьте соль и сахар по своему вкусу и размешайте.

Отделите белки яиц от желтков. К белкам добавьте оставшуюся муку, перемешайте - и тогда добавьте в суп. Кипятите Елеброд 5 минут, помешивая, затем снимите кастрюлю с огня и добавьте взбитые предварительно желтки.

Дайте супу настояться 5-8 минут. Натрите творог на маленькой терке. Готовый пивной суп украсьте сухариками и натертым сыром.