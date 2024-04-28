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Пивний суп Елеброд: рецепт знаменитої скандинавської страви, яку точно зацінять чоловіки

Неділя 28 квітня 2024 14:16
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Пивний суп Елеброд: рецепт знаменитої скандинавської страви, яку точно зацінять чоловіки Як готувати пивний суп Елеброд (ілюстрація: Unsplash)
Автор: Людмила Рябухіна

Ця скандинавська страва, яке зустрічається як в норвезькій, так і у шведській кухні, більше нагадує густий напій з грінками. Раніше Елеброд, замість бульйону для якого використовують пиво, був способом зігрітися і запобігти застуді.

Про те, як готувати пивний суп Елеброд, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що потрібно для пивного супу

Для того, щоб приготувати скандинавську страву на пивному "бульйоні", необхідні такі інгредієнти:

  • Пиво темне - 0,5 л
  • Пиво світле - 0,5 л
  • Борошно - 1,5 ст. л.
  • Молоко (жирність 2,5%) - 50 мл
  • Яйця - 4 шт.
  • Сир - 50 г
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Сіль - до смаку
  • Цедра лимона або апельсина - до смаку
  • Хліб для сухариків - 4-5 скибочок

Як готувати пивний суп Елеброд

Для початку у каструлю налийте пиво, додайте цедру апельсина або лимона. Доведіть пиво до кипіння на невеликому вогні. В цей час розігрійте духовку до 150 градусів, наріжте хліб на невеликі квадрати і випікайте 15 хвилин.

Налийте в окрему миску молоко, всипте половину борошна і ретельно перемішайте до однорідної консистенції - і після цього влийте у каструлю. Додайте сіль і цукор до свого смаку і розмішайте.

Відокремте білки яєць від жовтків. До білків додайте решту борошна, перемішайте - і тоді додайте до супу. Кип'ятіть Елеброд 5 хвилин, помішуючи, потім зніміть каструлю з вогню і додайте збиті попередньо жовтки.

Дайте супу настоятися 5-8 хвилин. Натріть сир на маленькій тертці. Готовий пивний суп прикрасьте сухариками і натертим сиром.

Раніше ми писали про те, як готувати румунський суп чорбу.

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