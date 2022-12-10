Пицца на сковороде "на раз два три": готовим быстро и вкусно
Быстрые блюда выручат вас, когда нужно накормить семью вкусно и питательно, а времени совсем мало. А как насчет пиццы на сковороде? Эта вариация итальянской классики точно выручит вас.
Рецептом поделилась кулинарка на канале Onyshkevychi.
Составляющие
Для теста:
- кефир – 150 мл
- яйцо – 1 шт.
- мука – 100 г
- соль – 1/4 ч. л.
- перец по вкусу
Для начинки:
- колбаса – 50 г
- сыр твердый – 100 г
- сыр плавленый – 1 уп. (75 г)
- кукуруза – 3 ст. л.
- кетчуп – 3 ст. л.
- болгарский перец
Пошаговое приготовление
Вбейте в миску яйцо, добавьте кефир, соль, перец по вкусу. Всыпьте муку и перемешайте. Оно должно быть консистенции густой сметаны. Смажьте сковороду растительным маслом и пропеките под крышкой с одной стороны 3-5 минут.
Переверните корж и смажьте кетчупом, выложите начинку (колбасу, кукурузу, перец, сырок, сыр). Накройте крышкой и поставьте еще на несколько минут, пока творог расплавится. Наша пицца готова.
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