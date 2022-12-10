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Піца на сковороді "на раз два три": готуємо швидко і смачно

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Субота 10 грудня 2022 08:30
Піца на сковороді "на раз два три": готуємо швидко і смачно Як приготувати піцу на сковороді (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Швидкі страви виручать вас, коли треба нагодувати сім'ю смачно і поживно, а часу зовсім обмаль. А як щодо піци на сковорідці? Ця варіація італійської класики точно виручить вас.

Рецептом поділилася кулінарка на каналі Onyshkevychi.

Складники

Для тіста:

  • кефір - 150 мл
  • яйце - 1 шт.
  • борошно - 100 г
  • сіль - 1/4 ч. л.
  • перець до смаку

Для начинки:

  • ковбаса - 50 г
  • сир твердий - 100 г
  • сир плавлений - 1 уп. (75 г)
  • кукурудза - 3 ст. л.
  • кетчуп - 3 ст. л.
  • болгарський перець

Покрокове приготування

Вбийте в миску яйце, додайте кефір, сіль, перець до смаку. Всипте борошно і перемішайте. Воно має бути консистенції густої сметани. Змажте сковорідку олією і пропечіть під кришкою з одного боку 3-5 хвилин.

Переверніть корж і змажте кетчупом, викладіть начинку.(ковбасу, кукурудзу, перець, сирок, сир). Накрийте кришкою і поставте ще на кілька хвилин, поки сир розплавиться. Наша піца готова.

Раніше ми писали, як приготувати салат з макаронів.

Крім того читайте про рецепт улюбленого салату Білочка.

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