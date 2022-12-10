Піца на сковороді "на раз два три": готуємо швидко і смачно

Швидкі страви виручать вас, коли треба нагодувати сім'ю смачно і поживно, а часу зовсім обмаль. А як щодо піци на сковорідці? Ця варіація італійської класики точно виручить вас.

Складники

Для тіста:

кефір - 150 мл

яйце - 1 шт.

борошно - 100 г

сіль - 1/4 ч. л.

перець до смаку

Для начинки:

ковбаса - 50 г

сир твердий - 100 г

сир плавлений - 1 уп. (75 г)

кукурудза - 3 ст. л.

кетчуп - 3 ст. л.

болгарський перець

Покрокове приготування

Вбийте в миску яйце, додайте кефір, сіль, перець до смаку. Всипте борошно і перемішайте. Воно має бути консистенції густої сметани. Змажте сковорідку олією і пропечіть під кришкою з одного боку 3-5 хвилин.

Переверніть корж і змажте кетчупом, викладіть начинку.(ковбасу, кукурудзу, перець, сирок, сир). Накрийте кришкою і поставте ще на кілька хвилин, поки сир розплавиться. Наша піца готова.