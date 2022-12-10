Піца на сковороді "на раз два три": готуємо швидко і смачно
Як приготувати піцу на сковороді (скріншот)
Швидкі страви виручать вас, коли треба нагодувати сім'ю смачно і поживно, а часу зовсім обмаль. А як щодо піци на сковорідці? Ця варіація італійської класики точно виручить вас.
Рецептом поділилася кулінарка на каналі Onyshkevychi.
Складники
Для тіста:
- кефір - 150 мл
- яйце - 1 шт.
- борошно - 100 г
- сіль - 1/4 ч. л.
- перець до смаку
Для начинки:
- ковбаса - 50 г
- сир твердий - 100 г
- сир плавлений - 1 уп. (75 г)
- кукурудза - 3 ст. л.
- кетчуп - 3 ст. л.
- болгарський перець
Покрокове приготування
Вбийте в миску яйце, додайте кефір, сіль, перець до смаку. Всипте борошно і перемішайте. Воно має бути консистенції густої сметани. Змажте сковорідку олією і пропечіть під кришкою з одного боку 3-5 хвилин.
Переверніть корж і змажте кетчупом, викладіть начинку.(ковбасу, кукурудзу, перець, сирок, сир). Накрийте кришкою і поставте ще на кілька хвилин, поки сир розплавиться. Наша піца готова.
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