Вопрос о Крыме едва не стоил им карьеры: что стало с сестрами Опанасюк из дуэта Anna Maria

Однако артистки попадали в ряд скандалов, и это в прошлом негативно отразилось на их карьере.

Anna Maria - украинский поп-дуэт, в состав которого входят сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк. Они были финалистками 9 и 10 сезонов шоу "Шанс", участвовали в "Голосі країни", а также дошли до финала Нацотбора на "Евровидение 2019" с песней "My Road".

Что известно о творческом пути исполнительниц, как они выглядят сегодня и чем занимаются, читайте подробно в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Anna Maria

Сестры начали петь с детства, а также окончили музыкальную школу по классу фортепиано. Кроме вокала, также занимались танцами, участвовали в соревнованиях и становились чемпионками по хип-хопу.

После окончания Академии эстрадного и циркового искусства (факультет эстрадного пения), впоследствии выступили с первой сольной концертной программой.

Около года певицы сотрудничали с продюсером-путинистом Юрием Бардышем и выпустили вместе с ним клип на песню "Вечером в пятницу", написанную Иваном Дорном. Бардаш, как известно, поддерживает российскую агрессию против Украины, выехал в Россию и уже успел получить паспорт страны-оккупанта.

С 2012 года исполнительницы начали сотрудничать с другим продюсером и записали с ним сингл "Beautiful". Они стали гастролировать как в Украине, так и за рубежом, в частности в Испании, Германии, Турции, Азербайджане, Египте, Армении, Казахстане, России, Франции, Италии и других странах.

Сестры-близнецы Анна и Мария (фото: instagram.com/annamariaduet)

Нацотбор на "Евровидение-2019" и вопрос о Крыме

В 2019 году Анна и Мария приняли участие в Национальном отборе на "Евровидение" с собственной песней "My Road". Им удалось попасть в финал, однако одержать победу они не смогли. Не в последнюю очередь это связано с политическим скандалом, ведь в том же году певицы дали интервью, во время которого не могли четко ответить на вопрос "Чей Крым?".

Так, в феврале после выхода в финал Анна и Мария дали интервью Роману Скрипину для программы "Prime. Скрипин". В ходе разговора они заявили, что Украина просто "потеряла Крым" и что "Крым их дом".

В том же интервью исполнительнице сказали, что "Украина не ведет войну с Россией", а конфликт называется "АТО". По просьбе ведущего ответить, считают ли они, что РФ оккупировала Крым, сестры заявили, что они "вне политики", чтобы отвечать на сложные вопросы. Также артистки уверяли, что не станут выступать перед Путиным.

В финале Нацотбора дуэт сообщал, что в РФ они уже не выступают.

Другой скандал

Кроме того, с именем девушек связан еще один скандал. В июне 2014 года вместе с российским актером-пропагандистом Иваном Охлобыстиным они стали лицом бренда российской фирмы одежды "Baon" под лозунгом "Российский бренд и дуэт из Украины".

После встречи с Охлобыстиным в Москве звезды заявили, что отказались от участия в проекте. Они объяснили, что на пресс-конференции Охлобыстин появился в футболке террористической организации ДНР и с автоматом.

Что известно о родителях дуэта Anna Maria

В Украине против родителей певиц Ларисы и Александра Панасюников были открыты уголовные производства за государственную измену и переход на службу временных оккупационных властей РФ в Крыму.

Оба работали в оккупационных властях, а после финала Нацотбора на "Евровидение" сестры заявляли, что не собираются осуждать позицию родителей и что они остаются для них родителями, хотя и между ними есть разногласия во взглядах.

Также известно, что музыканты продолжали наведываться к родителям на оккупированные территории. Лариса Николаевна Панасюк приняла гражданство РФ, перешла на работу, работала заместителем главы Совета министров и получила награду - медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Женщина умерла в октябре прошлого года, ей было 60 лет.

Отец певиц Александр Панасюк после аннексии Крыма РФ перешел на службу к агрессорам как судья. Поэтому Генпрокуратура Украины возбудила в отношении него уголовное производство в соответствии со статьи 111 части 1 - "государственная измена".

мать певиц умерла в октябре прошлого года (фото: Wikipedia)

Позиция дуэта Anna Maria после начала полномасштабной войны

Несмотря на скандальные заявления, сказанные ранее, в феврале 2022 певицы продемонстрировали полностью проукраинскую позицию, а также наконец-то смогли ответить на вопрос "Чей Крым?".

"Крым - это Украина. И иначе быть не может. Был, есть и будет Украиной. Некоторыми своими действиями и словами не гордимся. Мы - украинки. Мы были, есть и будем. У Анны есть любимый мужчина, тоже военный ВСУ. Мы хотим поблагодарить каждого защитника, каждую защитницу, которая не жалеет своей жизни", - наконец-то определились звезды сцены.

Как можно увидеть из их соцсетей, исполнительницы демонстрируют поддержку своей стране, проводят благотворительные мероприятия, выступают в прифронтовых зонах, а также ведут свои соцсети на украинском языке.

За страницей певиц в Instagram следят почти 15 тысяч пользователей, и нередко на своих событиях они появляются в сине-желтых нарядах и с украинскими флагами.

"Объехали много позиций, военных госпиталей и медицинских пунктов. Нам хотелось лично приехать к ребятам на передовую, чтобы поблагодарить их. Считаем, что это долг артиста в военное время. Когда видишь все собственными глазами, что-то переворачивается в сознании. Ты понимаешь, как высока цена свободы, независимости и Победы", - говорили Анна и Мария.

После начала полномасштабной войны певицы продемонстрировали проукраинскую позицию (фото: instagram.com/annamariaduet)