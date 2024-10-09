Муж-воин участницы дуэта Анна-Мария попал в психбольницу: что известно

Певица Анна Опанасюк из дуэта ANNA MARIA впервые поделилась подробностями о своем муже Игоре Сагайдаке, после начала полномасштабного вторжения РФ с оружием в руках пошел защищать Украину на фронт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы "ЖВЛ представляє".

Так, певица рассказала, что ее муж сейчас находится в тяжелом состоянии из-за ранений, полученных на фронте. Он перенес сложную операцию по восстановлению бицепса.

Кроме этого, психологическое состояние Игоря сильно пострадало из-за потери боевых товарищей, чью гибель он видел на передовой.

После этого мужчина обратился за помощью к специалистам, поэтому сейчас он проходит лечение в психбольнице.

Анна Опанасюк с любимым (фото: instagram.com/annamariaduet)

"Он был в Бахмуте, Часовом Яру. Именно сейчас он проходит реабилитацию в Киеве. Он имел сложную операцию на перешив бицепса, а сейчас он лечится в психиатрической больнице. Потому что имеет очень тяжелые последствия после того, как он потерял нескольких собратьев. И это на него и его живых собратьев очень повлияло психологически. Он понимает, что ему нужна поддержка и лечение. Он хочет вернуться на фронт после лечения", - поделилась Анна.

В соцсетях Сагайдак также поделился своим состоянием.

"Желаю здоровья! Реабилитация продолжается... На следующей неделе уже я направляюсь на лечение в психиатрическую больницу Павлова. Кукуху надо лечить активнее. Можете меня поддержать активом на мою баночку на реабилитацию в шапке профиля. Всем здоровья. Фото из Донецкой области хорошо подчеркивает мое состояние к жизни в последнее время", - написал он.

Игорь Сагайдак (фото: instagram.com/igor_sagaydak_peresmeshnik)

Что известно о группе ANNA MARIA

ANNA MARIA - это украинский музыкальный дуэт, состоящий из сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк из Симферополя. Их стиль совмещает поп-музыку с элементами фолка и этники. Они стали известны благодаря участию в различных музыкальных конкурсах, где их участие вызвало большой общественный резонанс.

Так, главный скандал вокруг дуэта произошел в 2019 году, когда они участвовали в национальном отборе на "Евровидение". В интервью журналисту Роману Скрипину сестры отказались прямо ответить на вопросы о политической принадлежности Крыма.

Дует ANNA MARIA (фото: instagram.com/annamariaduet)

Сестры заявили, что "Крым - это их родина", но уклонились от признания аннексии его Россией, что вызвало волну критики в украинских СМИ и соцсетях.

Этот инцидент подверг сомнению их дальнейшую музыкальную карьеру в Украине, вызвав общественное недовольство, особенно среди тех, кто воспринял их слова как недостаточную поддержку украинской позиции по Крыму.

Несмотря на скандал, ANNA MARIA продолжают выступать и участвовать в разных музыкальных проектах, активно поддерживают ВСУ и дают концерты для раненых и переселенцев.

Дует ANNA MARIA (фото: instagram.com/annamariaduet)