Готуємо справжні українські м'ясні крученики, або завиванці: просто і шалено смачно
Крученики, або завиванці - одна з традиційних страв українців. Це рулетики з м’яса з різноманітною начинкою: грибами, картоплею, капустою, сиром, чорносливом тощо. Цікаво, що у кожного регіону є свої варіанти кручеників і начинок до них.
Пропонуємо разом з нами приготувати закуску з безпрограшною комбінацією смаків - куркою з грибами.
Як приготувати страву швидко й смачно, пише Telegram-канал SHUBA FOOD.
Інгредієнти:
- Куряче філе - 2 шт.
- Гриби - 200 г
- Цибуля - 1 шт.
- Сметана - 100 г
- Олія соняшникова - 4 шт.
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
Скріншот: Так будуть виглядати наші крученики
Покрокове приготування страви
Куряче філе добре помийте і поріжте на 4 пласти, кожний відбийте, посоліть і поперчіть.
Гриби помийте, цибулю почистьте, все дрібно поріжте. Нагрійте сковороду з соняшниковою олією, насипте цибулю і смажте, помішуючи, до напівпрозорості. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і смажте 10-15 хвилин, поки не випарується рідина. Охолодіть.
На кожний пласт м’яса викладіть грибну начинку і загорніть рулетиками. Закріпіть їх дерев’яними шпажками. Обсмажте на гарячій сковороді, залийте сметаною, розведеною з водою. Посоліть на свій смак і тушкуйте 25-30 хвилин.
Страва готова!
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