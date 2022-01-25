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Готуємо справжні українські м'ясні крученики, або завиванці: просто і шалено смачно

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Вівторок 25 січня 2022 14:10
Готуємо справжні українські м'ясні крученики, або завиванці: просто і шалено смачно Фото: Крученики з куркою і грибами (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Крученики, або завиванці - одна з традиційних страв українців. Це рулетики з м’яса з різноманітною начинкою: грибами, картоплею, капустою, сиром, чорносливом тощо. Цікаво, що у кожного регіону є свої варіанти кручеників і начинок до них.

Пропонуємо разом з нами приготувати закуску з безпрограшною комбінацією смаків - куркою з грибами.

Як приготувати страву швидко й смачно, пише Telegram-канал SHUBA FOOD.

Інгредієнти:

  • Куряче філе - 2 шт.
  • Гриби - 200 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сметана - 100 г
  • Олія соняшникова - 4 шт.
  • Сіль - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Готуємо справжні українські м'ясні крученики, або завиванці: просто і шалено смачно

Скріншот: Так будуть виглядати наші крученики

Покрокове приготування страви

Куряче філе добре помийте і поріжте на 4 пласти, кожний відбийте, посоліть і поперчіть.

Гриби помийте, цибулю почистьте, все дрібно поріжте. Нагрійте сковороду з соняшниковою олією, насипте цибулю і смажте, помішуючи, до напівпрозорості. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і смажте 10-15 хвилин, поки не випарується рідина. Охолодіть.

На кожний пласт м’яса викладіть грибну начинку і загорніть рулетиками. Закріпіть їх дерев’яними шпажками. Обсмажте на гарячій сковороді, залийте сметаною, розведеною з водою. Посоліть на свій смак і тушкуйте 25-30 хвилин.

Страва готова!

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