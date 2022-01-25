Готуємо справжні українські м'ясні крученики, або завиванці: просто і шалено смачно

Крученики, або завиванці - одна з традиційних страв українців. Це рулетики з м’яса з різноманітною начинкою: грибами, картоплею, капустою, сиром, чорносливом тощо. Цікаво, що у кожного регіону є свої варіанти кручеників і начинок до них.

Пропонуємо разом з нами приготувати закуску з безпрограшною комбінацією смаків - куркою з грибами.