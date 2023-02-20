Вареники с творогом к Масленице: Клопотенко поделился любимым рецептом

Этнографы до сих пор спорят, что именно древние украинцы готовили на Масленицу - блины или вареники. Пока они ведут дискуссии, предлагаем вам попробовать нежные, мягкие вареники с творогом. Тем более что своим хитовым рецептом поделился гуру кулинарии Евгений Клопотенко.

Как месить, лепить, варить и есть украинский деликатес, шеф рассказал на своей YouTube-странице.

Ингредиенты

Для теста:

500 г муки

250 г горячей воды

4 ст. л. подсолнечного масла

1/2 ч. л. соли

1 щепотка сахара

Для начинки:

500 г творога

1 яйцо

5 ст. л. мака (+1 ст. л. сахара)

2 ст. л. сахара

Для соуса:

2-3 ст. л. сметаны

2-3 ст. л. сгущенки

цедра при подаче по желанию

Пошаговое приготовление

Прогрейте в сотейнике 250 мл воды до появления пара, до 70-80 градусов. В миску высыпьте 500 г муки, добавьте горячую воду, 1/2 ч. л. соли и щепотку сахара, 4 ст. л. подсолнечного масла. Перемешивайте ингредиенты ложкой, а когда тесто немного остынет, продолжите руками.

Готовое тесто чуть-чуть подмешайте руками, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут.

Для начинки смешайте 5 ст. л. мака из 1 ст. л. сахара. Перемелите в измельчителе, кофемолке или просто в ступке. Так мак лучше разотрется.

Соедините перетертый мак с 500 г творога. Прибавьте к начинке 2 ст. ложки сахара и вбейте 1 яйцо. Хорошо протрите начинку вилкой до однородной консистенции.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной 1-2 мм.

С помощью стакана или любого другого предмета сделайте кружочки из теста. На один край выложите начинку, заверните вторым краем. Сформируйте таким образом все вареники.

Варите вареники с творогом в кипящей воде 3-5 минут после закипания.

Для соуса соедините 2-3 ст. л. сметаны и 2-3 ст. л. сгущенки. Немного перемешайте и полейте готовые вареники. Или можно оставить соус в миске и макать вареники.

Натрите сверху чуть-чуть лимонной цедры для свежести и цитрусового аромата. Но это по желанию.