Вареники с творогом к Масленице: Клопотенко поделился любимым рецептом
Этнографы до сих пор спорят, что именно древние украинцы готовили на Масленицу - блины или вареники. Пока они ведут дискуссии, предлагаем вам попробовать нежные, мягкие вареники с творогом. Тем более что своим хитовым рецептом поделился гуру кулинарии Евгений Клопотенко.
Как месить, лепить, варить и есть украинский деликатес, шеф рассказал на своей YouTube-странице.
Ингредиенты
Для теста:
- 500 г муки
- 250 г горячей воды
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- 1/2 ч. л. соли
- 1 щепотка сахара
Для начинки:
- 500 г творога
- 1 яйцо
- 5 ст. л. мака (+1 ст. л. сахара)
- 2 ст. л. сахара
Для соуса:
- 2-3 ст. л. сметаны
- 2-3 ст. л. сгущенки
- цедра при подаче по желанию
Пошаговое приготовление
Прогрейте в сотейнике 250 мл воды до появления пара, до 70-80 градусов. В миску высыпьте 500 г муки, добавьте горячую воду, 1/2 ч. л. соли и щепотку сахара, 4 ст. л. подсолнечного масла. Перемешивайте ингредиенты ложкой, а когда тесто немного остынет, продолжите руками.
Готовое тесто чуть-чуть подмешайте руками, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут.
Для начинки смешайте 5 ст. л. мака из 1 ст. л. сахара. Перемелите в измельчителе, кофемолке или просто в ступке. Так мак лучше разотрется.
Соедините перетертый мак с 500 г творога. Прибавьте к начинке 2 ст. ложки сахара и вбейте 1 яйцо. Хорошо протрите начинку вилкой до однородной консистенции.
Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной 1-2 мм.
С помощью стакана или любого другого предмета сделайте кружочки из теста. На один край выложите начинку, заверните вторым краем. Сформируйте таким образом все вареники.
Варите вареники с творогом в кипящей воде 3-5 минут после закипания.
Для соуса соедините 2-3 ст. л. сметаны и 2-3 ст. л. сгущенки. Немного перемешайте и полейте готовые вареники. Или можно оставить соус в миске и макать вареники.
Натрите сверху чуть-чуть лимонной цедры для свежести и цитрусового аромата. Но это по желанию.
Раньше мы писали, что нельзя добавлять в тесто для блинов.
Кроме того читайте о традициях и запретах Масленицы.