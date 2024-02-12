Этот "полосатый" пирог покорит детей и взрослых. Простой и бюджетный рецепт без яиц
Если вы хотите приготовить что-то сладкое, но дома нет яиц - попробуйте сделать "полосатый" пирог. Для него вам не понадобится тратить много времени и искать кухонные весы, ведь измеряется все обычными стаканами.
Как приготовить "полосатый" пирог на манке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 стакан манки
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- половина стакана масла
- 2 стакана кефира
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 2 столовых ложки какао.
Начнем приготовление. Сначала соедините все сухие ингредиенты, тщательно перемешайте. Уже потом добавляйте кефир и растительное масло, не забывайте все взбивать вилкой.
После этого добавьте ванильный сахар и перемешайте еще раз. Разделите тесто на две половины. В первую добавьте какао.
Подготовьте форму. Смажьте ее твердым или подсолнечным маслом. После этого выкладывайте обе части теста, чтобы цвет чередовался. Затем возьмите зубочистку и нарисуйте узор. Не нужно волноваться, вы можете хаотично смешивать цвета, все равно получится очень эффектно.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Тесто пропечется примерно за 30 минут, но проверяйте готовность зубочисткой или деревянной палочкой.
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