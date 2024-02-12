Этот "полосатый" пирог покорит детей и взрослых. Простой и бюджетный рецепт без яиц

Если вы хотите приготовить что-то сладкое, но дома нет яиц - попробуйте сделать "полосатый" пирог. Для него вам не понадобится тратить много времени и искать кухонные весы, ведь измеряется все обычными стаканами.

Как приготовить "полосатый" пирог на манке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан манки

1 стакан муки

1 стакан сахара

половина стакана масла

2 стакана кефира

1 чайная ложка разрыхлителя

2 столовых ложки какао.

Начнем приготовление. Сначала соедините все сухие ингредиенты, тщательно перемешайте. Уже потом добавляйте кефир и растительное масло, не забывайте все взбивать вилкой.

После этого добавьте ванильный сахар и перемешайте еще раз. Разделите тесто на две половины. В первую добавьте какао.

Подготовьте форму. Смажьте ее твердым или подсолнечным маслом. После этого выкладывайте обе части теста, чтобы цвет чередовался. Затем возьмите зубочистку и нарисуйте узор. Не нужно волноваться, вы можете хаотично смешивать цвета, все равно получится очень эффектно.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Тесто пропечется примерно за 30 минут, но проверяйте готовность зубочисткой или деревянной палочкой.