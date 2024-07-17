После отмены свадьбы: Ахтем Сеитаблаев намекнул на разрыв с невестой

Так, у режиссера поинтересовались, как на него повлияли изменения в личной жизни.

По словам знаменитости, он стал "более невыносимым".

Однако от ответа на вопрос, свободно ли его сердце, уклонился.

"Я стал более невыносимым. Возможно, нечем хвастаться в этом смысле, но как есть. Влюблен ли я в свою профессию? Да, в свою профессию", - сказал актер.

Ахтем также рассказал о состоянии здоровья после операции на ноге.

"Уже намного лучше. Надеюсь, еще немного и буду бегать", - поделился режиссер.

Напомним, Ахтем Сеитаблаев впервые объявил о своих новых отношениях с Марьяной Боцвинюк в июне 2023 года, когда они появились на публичном мероприятии, держась за руки перед фотографами.

Девушка младше Сеитаблаева на 20 лет. В конце сентября он сделал ей предложение.

Ахтем Сеитаблаев с невестой (фото: instagram.com/seitablaiev)

Спустя время актер заявил, что они с его избранницей проходят через сложный период.

Также признался, что у них разные взгляды на жизнь и пока свадьба не входит в их планы.