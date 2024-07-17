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"Пока мама не успела рассказать": Эмма Робертс выходит замуж (фото)

Среда 17 июля 2024 11:36
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"Пока мама не успела рассказать": Эмма Робертс выходит замуж (фото) Эмма Робертс (фото: instagram.com/emmaroberts)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Американской истории ужасов" и "Королев крика" Эмма Робертс объявила о помолвке со своим бойфрендом, актером Коди Джоном.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Эмма Робертс выходит замуж

Так, в своих соцсетях актриса поделилась трогательным снимком со своим теперь уже женихом и засветила помолвочное кольцо.

"Публикую это здесь, пока моя мама не успела всем рассказать",- пошутила актриса.

К слову, избранник Робертс - ее коллега по цеху Коди Джон, который снимался в сериалах "Новичок", "В темноте" и "Wu-Tang: An American Saga".

&quot;Пока мама не успела рассказать&quot;: Эмма Робертс выходит замуж (фото)

Эмма Робертс и Коди Джон (фото: instagram.com/emmaroberts)

Пара подтвердила свой роман в августе 2022-го после того, как актеров застали за поцелуями на улицах Нью-Йорка.

Отметим, для Эммы это будет первый брак, несмотря на то, что ранее она уже была помолвлена с Эваном Питерсом.

В том случае до свадьбы дело так и не дошло, как и в истории с экс-бойфрендом Гарреттом Хедлундом.

Зато в отношениях с последним на свет появился ее сын Родс Роберт Хедлунд. В этом году ему исполнится уже четыре годика.

&quot;Пока мама не успела рассказать&quot;: Эмма Робертс выходит замуж (фото)

Эмма Робертс с сыном (фото: instagram.com/emmaroberts)

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