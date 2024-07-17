Після скасування весілля: Ахтем Сеітаблаєв натякнув на розрив з нареченою

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв, який нещодавно повідомив про скасування весілля з молодшою на 20 років нареченою Мар'яною Боцвинюк, висловився про їхні стосунки зараз.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар зірки у програмі "ЖВЛ Сніданку з 1+1".
Так, у режисера поцікавилися, як на нього вплинули зміни в особистому житті.
Зі слів знаменитості, він став "більш нестерпнішим".
Однак від відповіді на запитання, чи вільне його сердце, ухилився.
"Я став нестерпнішим. Можливо, немає чим вихвалятися в цьому сенсі, але як є. Чи я закоханий? Так, у свою професію", - сказав актор.
Ахтем також розповів про стан здоров’я після операції на нозі.
"Вже набагато краще. Сподіваюся, ще трішки і бігатиму", - поділився режисер.
Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв вперше оголосив про свої нові стосунки з Мар'яною Боцвинюк у червні у 2023 році, коли вони з'явилися на публічному заході, тримаючись за руки перед фотографами.
Дівчина молодша за Сеітаблаєва на 20 років. Наприкінці вересня він зробив їй пропозицію.
Ахтем Сеітаблаєв з нареченою (фото: instagram.com/seitablaiev)
Через деякий час актор заявив, що вони з його обраницею проходять через складний період.
Також зізнався, що у них різні погляди на життя і поки що весілля не входить в їхні плани.
Раніше ми розповідали, що Емма Робертс виходить заміж.
Також Трінчер відверто зізналася, чи готова повернутися до Волошина.