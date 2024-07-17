Після скасування весілля: Ахтем Сеітаблаєв натякнув на розрив з нареченою

Так, у режисера поцікавилися, як на нього вплинули зміни в особистому житті.

Зі слів знаменитості, він став "більш нестерпнішим".

Однак від відповіді на запитання, чи вільне його сердце, ухилився.

"Я став нестерпнішим. Можливо, немає чим вихвалятися в цьому сенсі, але як є. Чи я закоханий? Так, у свою професію", - сказав актор.

Ахтем також розповів про стан здоров’я після операції на нозі.

"Вже набагато краще. Сподіваюся, ще трішки і бігатиму", - поділився режисер.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв вперше оголосив про свої нові стосунки з Мар'яною Боцвинюк у червні у 2023 році, коли вони з'явилися на публічному заході, тримаючись за руки перед фотографами.

Дівчина молодша за Сеітаблаєва на 20 років. Наприкінці вересня він зробив їй пропозицію.

Ахтем Сеітаблаєв з нареченою (фото: instagram.com/seitablaiev)

Через деякий час актор заявив, що вони з його обраницею проходять через складний період.

Також зізнався, що у них різні погляди на життя і поки що весілля не входить в їхні плани.