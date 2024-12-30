После скандала на Нацотборе. TESLENKO может поехать на Евровидение, но не от Украины

Сегодня он вышел в Stories и написал, что прошел в лонглист Нацотбора в Сан-Марино.

"Друзья, мы хотели держать это в тайне, но вы уже знаете, наша заявка прошла в лонглист Нацотбора в Сан-Марино! Наш трек наполнен украинскими мотивами и духом страны. И мы хотим усилить присутствие украинцев на Евровидении", - написал артист.

Свой поступок певец объяснил тем, что с детства мечтал выступить на этом песенном конкурсе.

"Для меня Евровидение всегда было мечтой с детства. Да, я мечтал представлять Украину, но принимая во внимание обстоятельства, попробую сделать это от другой страны. Но с сохранением нашей души. Это непросто, но я верю, что мои мечты должны исполниться", - отметил он.

Скриншот

Артист также поздравил всех с Новым годом и пожелал, чтобы у каждого сбывались мечты.

Напомним, Александр Тесленко сначала заявил, что может снять свою кандидатуру, если в шортлист попадет певец Enleo, который попался на любви к российской музыке.

Продюсер Тесленко Александр Крижевич сделал публичное заявление в своем Instagram в пятницу, 20 декабря, после массированного ракетного удара по Киеву. Он отметил, что нельзя после почти трех лет полномасштабной войны замалчивать проблему прослушивания молодежью российской музыки.

К слову, музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 Тина Кароль также прокомментировала скандал с Enleo.

Ни TESLENKO, ни Enleo не попали в шортлист Нацотбора. Однако за последнего, десятого финалиста могут проголосовать телезрители в Дії.

Полный перечень финалистов объявят до 17 января 2025 года. А финал Нацотбора состоится 8 февраля в формате телевизионного шоу.

Что известно про TESLENKO

Тесленко родился и вырос в Днепре. Свою музыкальную карьеру начал в конце 2022 года. Его дебютный альбом "Химия" стартовал с третьей позиции в чартах альбомов Apple Music.

Он принимал участие в двух сезонах "Голоса країни", был приглашенным певцом шоу "Танці з зірками", где он также пел с артисткой KOLA.