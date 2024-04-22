После скандала с Гринкевичами: Соня Морозюк рассказала о своих заработках

Художница Соня Морозюк рассказала о заработках после коррупционного скандала вокруг семьи ее бывшего жениха Романа Гринкевича.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью автора выставки "Мазня" в программе "33 питання" на "Люкс ФМ".

На чем сейчас зарабатывает Соня Морозюк

По словам художницы, сейчас она получает доходы от продажи картин и мерчей с креативными подписями.

"Все супер. Картины, мерч покупают. До скандала за месяц было 100 тысяч гривен. Продажа картин после скандала была. Все набирает обороты. Думаю, летом все будет супер", - поделилась Соня.

Также артистка призналась, что выставила на продажу обручальное кольцо и колье, которые ей подарил экс-жених Роман.

Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)

Вырученные от продажи средства она передаст заместителю командира 14-го отдельного батальона Евгению Карасю.

"Я очень надеюсь, что на момент выхода нашего интервью я уже закрою этот вопрос, передам деньги Евгению Карасю, как и договаривались. На данный момент украшений у меня нет. Они сейчас у тех людей, которые занимаются их продажей", - рассказала художница.

"Если честно, я думала, что это будет происходить немного быстрее. Я никогда с таким не сталкивалась. Но, видите, все идет, как говорится... Я от этого плана не отступаю", - добавила блогерша.

Напомним, Морозюк стала фигуранткой коррупционного скандала из-за семьи своего бывшего избранника, львовского предпринимателя Романа Гринкевича.

Его подозревают в хищении средств при закупках для Минобороны и в организации преступной группировки.

17 января автор "Мазни" объявила в соцсетях о разрыве помолвки и намерении продать подарки от экс-жениха.

Суд арестовал Гринкевича на два месяца с возможностью залога в 500 миллионов гривен, а в апреле решение было продлено еще на два месяца.