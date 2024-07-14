Після скандальних заяв про мир з РФ: хто із зірок публічно підтримав Волошина

Нещодавно Олександр Волошин видав, що Україна має піти на "поступки" Росії для припинення кровопролиття і назвав війну "грою". За ці слова на нього посипався шквал хейту. Втім, знайшлися ті, хто встав на захист колишнього чоловіка співачки Ані Трінчер.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

Хто підтримав Волошина

Нагадаємо, Волошин та інші популярні блогери опублікували пости, що повторюють тези російської пропаганди.

Зі слів бізнесмена, якщо ж Україна "не справляється з війною", необхідно "грати за правилами росіян".

Після цих слів, каже Олександр, йому почали надходити погрози.

У коментарях його підтримали зірка "Кварталу 95" Ірина Гатун, яка виконала роль переселенки зі Скадовська у новорічному випуску шоу, блогерка Аліна Шаманська і виконавець та військовослужбовець Віталій Козловський.

"Саша, ти не один! Правда завжди перемагає рано чи пізно. Покажіть мені людей, яким за добу люди надішлють 6 мільйонів гривень! Це головний показник, з якого потрібно починати цю історію…", - написала Шаманська.

"Ти хороша людина. Це все пройде. Тримайся", - додав Козловський.

Акторка Гатун виклала stories, і сказала, що нещодавно її також захейтили, і вона розуміє, що зараз відчуває Волошин.

"Я розумію, що йому зараз не смішно, тому що сама нещодавно була у такій ситуації. Не там ви зрадників шукаєте. Знаю Сашу особисто і дуже поважаю його. Я з тобою", - прокоментувала артистка.

Ірина Гатун підтримала Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Нагадаємо, нещодавно українські блогери з мільйонною аудиторією обурили інтернет-спільноту закликами до миру з Росією.

У той час як уся країна переживала трагедію в "Охматдиті" та допомагала постраждалим, інфлюенсери висловлювали невдоволення політиками та пропонували "мирні плани" завершення війни.