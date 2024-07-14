ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після скандальних заяв про мир з РФ: хто із зірок публічно підтримав Волошина

Неділя 14 липня 2024 13:30
UA EN RU
Після скандальних заяв про мир з РФ: хто із зірок публічно підтримав Волошина Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно Олександр Волошин видав, що Україна має піти на "поступки" Росії для припинення кровопролиття і назвав війну "грою". За ці слова на нього посипався шквал хейту. Втім, знайшлися ті, хто встав на захист колишнього чоловіка співачки Ані Трінчер.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

Хто підтримав Волошина

Нагадаємо, Волошин та інші популярні блогери опублікували пости, що повторюють тези російської пропаганди.

Зі слів бізнесмена, якщо ж Україна "не справляється з війною", необхідно "грати за правилами росіян".

Після цих слів, каже Олександр, йому почали надходити погрози.

Після скандальних заяв про мир з РФ: хто із зірок публічно підтримав Волошина

У коментарях його підтримали зірка "Кварталу 95" Ірина Гатун, яка виконала роль переселенки зі Скадовська у новорічному випуску шоу, блогерка Аліна Шаманська і виконавець та військовослужбовець Віталій Козловський.

"Саша, ти не один! Правда завжди перемагає рано чи пізно. Покажіть мені людей, яким за добу люди надішлють 6 мільйонів гривень! Це головний показник, з якого потрібно починати цю історію…", - написала Шаманська.

"Ти хороша людина. Це все пройде. Тримайся", - додав Козловський.

Акторка Гатун виклала stories, і сказала, що нещодавно її також захейтили, і вона розуміє, що зараз відчуває Волошин.

"Я розумію, що йому зараз не смішно, тому що сама нещодавно була у такій ситуації. Не там ви зрадників шукаєте. Знаю Сашу особисто і дуже поважаю його. Я з тобою", - прокоментувала артистка.

Після скандальних заяв про мир з РФ: хто із зірок публічно підтримав Волошина

Ірина Гатун підтримала Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Нагадаємо, нещодавно українські блогери з мільйонною аудиторією обурили інтернет-спільноту закликами до миру з Росією.

У той час як уся країна переживала трагедію в "Охматдиті" та допомагала постраждалим, інфлюенсери висловлювали невдоволення політиками та пропонували "мирні плани" завершення війни.

Раніше ми писали, що Раміна вщент рознесла блогера Волошина.

Також Трінчер відверто зізналася, чи готова до нього повернутися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Охматдит блоггер Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
NEWS
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США