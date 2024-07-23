После горячих поцелуев: как удалить следы от помады с одежды

Иногда среди пятен на одежде встречаются достаточно "романтические" - от помады - которые одновременно маслянистые и устойчивые. Неважно, результат ли это неосторожного поцелуя, то следствие экспериментов с макияжем - или детское творчество - и такие следы можно удалить.

О том, как удалить пятна от помады из одежды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Как лучше обработать пятно от помады

Пятна от губной помады создают уникальную проблему для одежды из-за масляной формулы косметического средства, его стойкости и высокой пигментированности. Именно поэтому выводить пятна от помады иногда трудно.

Ни в коем случае не советуют тереть пятно руками или сухой тряпкой - лучше перейти к выведению пятна. Решение проблемы как можно скорее снизит время, в течение которого пятно может въедаться, что повлияет на результат.

Также следует обратить внимание на ткань и на то, какой уход ей нужен. К тому же не забудьте протестировать чистящее средство на небольшом, незаметном участке, прежде чем приступать к обработке больших участков одежды.

Кроме этого, лучше избегать использования агрессивных химических средств для таких тканей, как шелк, атлас, замша и другие материалы, требующие более бережного ухода.

Наконец убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении, если используете метод с использованием спирта.

Как удалить пятно от помады

Сначала плоской стороной ножа для масла необходимо удалить оставшуюся помаду на поверхности одежды. Избегайте трения, так как это может усугубить пятно.

Следующий этап - точечная обработка участка средством для мытья посуды. Советуют нанести примерно чайную ложку жидкости прямо на пятно и оставить средство на 30 минут.

После этого аккуратно потрите пятно мягкой щеткой, например старой зубной щеткой. Затем нужно замочить одежду, добавив несколько капель того же средства, которое вы нанесли непосредственно на пятно, в раковину или ведро с водой.

В то же время рекомендуют использовать самую теплую воду, в которой можно стирать одежду, согласно этикетке. Замочить вещь нужно минимум на час, но для достижения наилучшего результата - на всю ночь. После этого необходимо постирать вещь, как обычно.

Для еще большей эффективности в борьбе с пятнами рекомендуют добавлять белый уксус в обычное стиральное средство. Проверьте, не осталось ли пятен - если пятно не исчезло, следует повторить процедуру удаления пятна от помады.

После стирки лучше сушить одежду на воздухе - ведь тепло от сушилки может закрепить остатки пятен, если пигмент успел въесться в волокна.

Для быстрого удаления следов от помады из одежды также советуют нанести медицинский спирт на ватный диск или чистую тряпку и протереть пятно. Кроме того, что спирт может помочь удалить пятно, он довольно быстро высохнет.