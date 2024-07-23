Після палких поцілунків: як видалити сліди від помади з одягу

Іноді серед плям на одязі трапляються досить "романтичні" - від помади - які водночас масні й стійкі. Неважливо, чи то результат необережного поцілунку, чи то наслідок експериментів з макіяжем - або дитяча творчість - і такі сліди можна видалити.

Про те, як видалити плями від помади з одягу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Як краще обробити пляму від помади

Плями від губної помади створюють унікальну проблему для одягу через олійну формулу косметичного засобу, його стійкість та високу пігментованість. Саме тому виводити плями від помади іноді складно.

В жодному разі не радять терти пляму руками або сухою ганчіркою - краще перейти до виведення плями. Розв'язання проблеми якомога швидше зменшить час, протягом якого пляма може в'їдатися, що вплине на результат.

Також варто звернути увагу на тканину і на те, який догляд їй потрібен. До того ж не забудьте протестувати засіб для чищення на невеликій, непомітній ділянці, перш ніж братися до обробки більших ділянок одягу.

Крім цього, краще уникати використання агресивних хімічних засобів для таких тканин, як шовк, атлас, замша та інші матеріали, які потребують більш дбайливого догляду.

Нарешті, переконайтеся, що ви працюєте в добре провітрюваному приміщенні, якщо використовуєте метод з використанням спирту.

Як видалити пляму від помади

Спочатку пласкою стороною ножа для масла необхідно видалити помаду, що залишилася на поверхні одягу. Уникайте тертя, оскільки це може погіршити пляму.

Наступний етап - точкова обробка ділянки засобом для миття посуду. Радять нанести приблизно чайну ложку рідини безпосередньо на пляму і залишити засіб на 30 хвилин.

Після цього акуратно потріть пляму м'якою щіткою, наприклад, старою зубною щіткою. Потім потрібно замочити одяг, додавши кілька крапель того самого засобу, який ви нанесли безпосередньо на пляму, у раковину або відро з водою.

Водночас рекомендують використовувати найтеплішу воду, в якій можна прати одяг, згідно з етикеткою. Замочити річ потрібно щонайменше на годину, але для досягнення найкращого результату - на всю ніч. Після цього необхідно випрати річ, як зазвичай.

Для ще більшої ефективності у боротьбі з плямами рекомендують додавати білий оцет до звичайного прального засобу. Перевірте, чи не залишилося плям - якщо пляма не зникла, варто повторити процедуру видалення плями від помади.

Після прання краще сушити одяг на повітрі - адже тепло від сушарки може закріпити залишки плям, якщо пігмент встиг в'їстися в волокна.

Для швидкого видалення слідів від помади з одягу також радять нанести медичний спирт на ватний диск або чисту ганчірку і протерти пляму. Окрім того, що спирт може допомогти видалити пляму, від досить швидко висохне.