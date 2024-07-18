Лимонным соком, уксусом и на солнце: 8 способов отбелить белую ткань без отбеливателя

Если любимая белая рубашка или постельное белье стали серыми, обычно им можно вернуть прежний вид, используя отбеливатель. Однако достичь белоснежной чистоты можно и другими способами, используя их вместе с качественным стиральным порошком.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Использовать дистиллированный белый уксус

Для такого способа отбеливания советуют добавить один стакан дистиллированного белого уксуса в ведро с 4,5 л горячей воды. Одежду с белой ткани следует погрузить в смесь и оставить на ночь, а затем постирать, как обычно.

Добавление одного стакана белого уксуса в цикл полоскания при стирке белой одежды также может помочь устранить остатки моющего средства, которые делают одежду тусклой.

Использовать лимонный сок

Лимонная кислота, содержащаяся в лимонах, может отбеливать ткани и хорошо подходит для отбеливания хлопчатобумажных и полиэфирных волокон.

Для этого метода нужно смешать полстакана лимонного сока (приблизительно из четырех лимонов) с 4,5 л горячей воды.

Вбросьте белое белье в воду с лимонным соком и оставьте его замачиваться как минимум на один час, а затем постирайте, как обычно.

Применить пищевую соду

Чтобы отбелить одежду пищевой содой, рекомендуют растворить один стакан пищевой соды в 4,5 л кипятка, а затем вбросить в ведро со смесью тусклую белую одежду. Вещи нужно замачивать по меньшей мере час или ночь.

Если на рубашке в области подмышек появились желтые пятна от пота, можно воспользоваться пастой из одинаковых частей пищевой соды, лимонного сока и воды, чтобы удалить грязь естественным путем.

Для этого пасту нужно нанести на загрязненный участок, оставить на 30 минут, а после этого постирать одежду, как обычно.

Использовать перекись водорода

Безопасный для большинства стираемых тканей перекись водорода является мягкой формой кислородного отбеливателя.

Для этого метода можно использовать обычный 3% раствор, добавив один стакан жидкости в дозатор отбеливателя стиральной машины.

Поскольку перекись водорода быстро разрушается, следует убедиться, что она свежая - она должна шипеть, когда ее наливают в чашку.

Применить средство для снятия краски

Используемые художниками по текстилю средства для удаления цвета не содержат хлора, но обычно содержат гидросульфит натрия для удаления красителя из тканей.

Такое средство также может осветить тусклые вещи из белой ткани.

Использовать сухое моющее средство для посудомоечной машины

Большинство порошков для посудомоечных машин содержат компоненты, которые могут отбелить ткани белого цвета.

Для того чтобы воспользоваться этим способом, советуют добавить четверть или половину стакана порошка в 4,5 горячей воды и убедиться, что порошок полностью растворился.

Затем нужно вбросить тусклые белые вещи в смесь и оставить их замачиваться как минимум на 30 минут, прежде чем стирать в обычном режиме.

Развесить одежду под солнечными лучами

Солнечные ультрафиолетовые лучи могут привести к выцветанию цветной одежды, но они также освещают белое белье.

К тому же ультрафиолетовые лучи не только отбеливают ткань, но и убивают многие виды микробов и помогают дезинфицировать ткани.

Использовать лимонную кислоту

Порошок лимонной кислоты работает как лимонный сок для естественного отбеливания тканей. Он использует такой же механизм действия, а также его легче держать под рукой, поскольку он не портится так быстро, как лимонный сок.

Чтобы отбелить одежду, добавьте три столовых ложки лимонной кислоты в таз или ведро с 4,5 л горячей воды. Одежду необходимо замочить по меньшей мере на четыре часа (лучше на ночь), а затем постирать, как обычно.