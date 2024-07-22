Холодная или горячая? Какую температуру воды выбирать в соответствии с видом пятен

Когда нужно быстро вывести пятно из одежды или обивки мебели, можно предположить, что температура воды не имеет значения. Однако в зависимости от вещества, оставившего следы на ткани, температура воды может либо затормозить процесс удаления, либо вообще закрепить пятно.

О том, как подбирать температуру воды к виду пятна и что необходимо сделать перед удалением грязных следов из ткани, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker .

Когда выводить пятна с горячей водой

В большинстве случаев лучше стирать загрязненные вещи в теплой или горячей воде, но не в кипятке. Использовать кипяток можно только для крепких тканей.

Воду такой температуры не рекомендуют использовать на деликатных материалах, таких как шелк или шерсть.

Кипяток может быть эффективным для определенных пятен, например пятен от ягод, но делать это следует с осторожностью. К тому же, хотя высокая температура может помочь расщепить пятно, она также может закрепить определенные пятна.

К примеру, теплая или горячая вода помогает эффективно удалить пятна в следующих случаях:

грязь: сначала дайте пятну полностью высохнуть, а затем уберите как можно больше сухой грязи, прежде чем стирать ткань в теплой воде;

пятна масла и жира: на пятно советуют нанести хозяйственное мыло, оставить на несколько минут, а затем постирать ткань в горячей воде (не кипящей, но настолько горячей, насколько позволяет материал);

следы от пота: для эффективного удаления следов пота следует предварительно обработать пятно смесью пищевой соды и воды, а затем постирать в теплой воде.

Также рекомендуют использовать теплую или горячую воду для пятен от следующих веществ:

краситель и маркер;

яйца;

трава;

блюда из томатов;

помада;

лосьон;

горчица;

обувной крем.

Когда выводить пятна с холодной водой

Холодная вода считается лучшим вариантом для удаления пятен в следующих случаях:

пятна крови: горячая вода может закрепить белок в волокнах ткани, что усложнит выведение пятна - поэтому советуют прополоскать ткань под холодной проточной водой перед обычной стиркой;

шоколад: холодная вода, которой следует промыть пятно, помогает предотвратить дальнейшее въедание шоколада в ткань - а затем советуют использовать средство для удаления пятен;

вино: холодная вода помогает разбавить вино, пятно от которого все же советуют затем обработать специальным средством или смесью средства для посуды и перекиси водорода.

краска: холодная вода лучше справляется с пятнами от водоэмульсионной краски, удаляя большую часть жидкости перед обычной стиркой.

Использовать холодную воду также рекомендуют для выведения пятен от таких веществ и продуктов:

алкогольные и безалкогольные напитки;

детское питание/смеси;

воск от свечей;

сыр;

кофе и чай;

жевательная резинка;

желе и джем;

молоко и молочные продукты;

соевый соус;

зубная паста.

Независимо от того, что вы пролили на себя или на диван, старайтесь как можно быстрее удалить пятно, чтобы не дать веществу въесться в волокна материала.

Как использовать воду для выведения пятен

Удаляя пятно с одежды и обивки, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

всегда проверяйте температуру воды и моющий раствор на небольшом скрытом участке ткани, чтобы убедиться, что это не приведет к повреждению или обесцвечиванию;

осторожно "промокайте" пятно - это помогает приподнять грязь, не втирая ее дальше в ткань;

всегда следуйте инструкциям по уходу за тканью, чтобы не повредить материал.

При использовании горячей воды рекомендуют промокнуть пятно, а затем нанести на него пятновыводитель. Замачивание может быть эффективным, но его следует проводить с учетом стойкости ткани к нагреву.

Для пятен, нуждающихся в холодной воде, обычно лучше замачивать весь загрязненный участок. Это поможет вывести вещество из волокон ткани.

Однако если пятно на мягкой мебели, замачивание - не лучший вариант. Для пятен, которые реагируют на холодную воду, рекомендуют использовать пульверизатор, чтобы слегка распылить воду на загрязненный участок - а затем промокнуть пятно чистой тряпкой.

Если пятна нужно удалять в горячей воде, лучше протереть загрязненный участок на мебели смоченной тряпкой. Если есть возможность, лучше всего обработать пятно пароочистителем - но будьте осторожны, чтобы не размочить обивку.