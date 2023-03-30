После кофе тревожность? Эксперт рассказала, что делать в таких случаях

Какие побочные действия кофе?

К ним относятся учащенное сердцебиение, повышение тревожности, усиление панических атак и даже скрежет зубами по ночам.

Что делать, если от кофе "побочки"?

Первым делом уменьшите количество кофеина. Это не только кофе, но и чай, кока-кола, шоколад.

Тренируйтесь.

Ешьте крестоцветные. К ним относится - капуста, цветная капуста, брокколи, редис, руккола.

Ешьте сельдерей и петрушку.

Добавляйте в еду куркуму.

Отметим, что эти продукты быстрее выводят кофеин из печени.

Кому кофе категорически нельзя

Исключить кофе из своего рациона питания кофе нужно всем детям до 16 лет, беременным женщинам и людям, часто страдающим от повышенного давления. Кроме того, употребление более 700 мг кофеина в день (5–8 чашек по 150 мл черного молотого кофе) провоцирует вывод кальция и магния из организма.