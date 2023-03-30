Після кави тривожність? Експерт розповіла, що робити у таких випадках

Які побічні дії кави?

До них відносяться прискорене серцебиття, підвищення тривожності, посилення панічних атак і навіть скрегіт зубами ночами.

Що робити, якщо від кави "побочки"?

Насамперед зменшіть кількість кофеїну. Це не лише кава, а й чай, кока-кола, шоколад.

Тренуйтеся.

Їжте хрестоцвіті. До них відноситься - капуста, цвітна капуста, броколі, редиска, рукола.

Їжте селеру та петрушку.

Додайте куркуму в їжу.

Зазначимо, що ці продукти швидше виводять кофеїн із печінки.

Кому каву категорично не можна

Виключити каву зі свого раціону харчування кави потрібно всім дітям до 16 років, вагітним жінкам та людям, які часто страждають від підвищеного тиску. Крім того, вживання більше 700 мг кофеїну на день (5-8 чашок по 150 мл чорної меленої кави) провокує виведення кальцію та магнію з організму.