Після кави тривожність? Експерт розповіла, що робити у таких випадках

Кава - це напій зі смажених та перемелених зерен кавового куща або дерева. Усім вона відома своїми підбадьорливими властивостями. Багато хто з нас не уявляє без кави свій початок дня. Але що ж робити, якщо після напою не дуже добре?
Експерт із харчування Наталія Мазурик розповіла, чим замінити каву людям, у яких після неї спостерігаються побічні явища.
До них відносяться прискорене серцебиття, підвищення тривожності, посилення панічних атак і навіть скрегіт зубами ночами.
Зазначимо, що ці продукти швидше виводять кофеїн із печінки.
Виключити каву зі свого раціону харчування кави потрібно всім дітям до 16 років, вагітним жінкам та людям, які часто страждають від підвищеного тиску. Крім того, вживання більше 700 мг кофеїну на день (5-8 чашок по 150 мл чорної меленої кави) провокує виведення кальцію та магнію з організму.
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