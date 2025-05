После "Барби" и родов: как изменилась Марго Робби и чем сейчас занимается (фото)

Австралийская актриса, известная по фильмам "Барби" и "Отряд самоубийц", родила сына от продюсера Тома Акерли в октябре 2024 года, о чем сообщили СМИ. Пара тщательно скрывала известие о пополнении в семье, стараясь сохранить частную жизнь от посторонних глаз. О беременности знаменитости стало известно в июле того же года. Она не комментировала свое состояние, но и не пряталась от папарацци.

Со своим мужем Марго познакомилась на съемочной площадке картины "Французская сюита". Сначала они дружили, но впоследствии их отношения переросли в любовь. В 2016-м они сыграли свадьбу.

Робби и ее муж оставались относительно непубличными в течение нескольких месяцев после бешеной популярности фильма "Барби". Актриса шутила в январе 2024 года, что "всем, видимо, уже надоел мой вид". Она намеренно исчезла на некоторое время после всех церемоний награждения и не появлялась до появления снимков на последних месяцах беременности. Очевидно, она хотела пережить этот период приватно. В то же время она занималась продюсерской деятельностью.

Впервые после беременности за работой актрису заметили в марте 2025 года на съемках фильма "Грозовой перевал", где она исполняет главную роль вместе с Джейкобом Элроди. В сети кастинг на экранизацию романа Эмили Бронте вызвал споры. Многим не понравился выбор актеров.

В апреле, спустя 7 месяцев после родов, фотографы заметили Марго на пляже в купальнике. Звезда продемонстрировала красивую фигуру, чем поразила многих пользователей.

Australian actress Margot Robbie looked effortlessly radiant during her Easter getaway on the Gold Coast. Just seven months after giving birth, the Barbie star was seen enjoying beachside bliss in a chic high-waisted bikini, flaunting her post-baby glow with confidence.



