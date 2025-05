Після "Барбі" та пологів: як змінилася Марго Роббі та чим зараз займається (фото)

Австралійська акторка, відома за фільмами "Барбі" та "Загін самогубців", народила сина від продюсера Тома Акерлі у жовтні 2024 року, про що повідомили ЗМІ. Пара ретельно приховувала звістку про поповнення в родині, намагаючись зберегти приватне життя від сторонніх очей. Про вагітність знаменитості стало відомо в липні того ж року. Вона не коментувала свій стан, але й не ховалася від папараці.

Зі своїм чоловіком Марго познайомилася на знімальному майданчику картини "Французька сюїта". Спочатку вони дружили, але згодом їхні стосунки переросли у кохання. У 2016-му вони зіграли весілля.

Роббі та її чоловік залишалися відносно непублічними впродовж кількох місяців після шаленої популярності фільму "Барбі". Акторка жартувала у січні 2024 року, що "усім, мабуть, уже набрид мій вигляд". Вона навмисно зникла на деякий час після усіх церемоній нагородження і не з'являлася до появи знімків на останніх місяцях вагітності. Вочевидь, вона хотіла пережити цей період приватно. Водночас в той час вона займалася продюсерською діяльністю.

Вперше після вагітності за роботою акторку помітили у березні 2025 року на зйомках фільму "Грозовий перевал", де вона виконує головну роль разом з Джейкобом Елроді. У мережі кастинг на екранізацію роману Емілі Бронте викликав суперечки. Багатьом не сподобався вибір акторів.

У квітні, через 7 місяців після пологів, фотографи помітили Марго на пляжі в купальнику. Зірка продемонструвала гарну фігуру, чим вразила багатьох користувачів.

