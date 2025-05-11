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Після "Барбі" та пологів: як змінилася Марго Роббі та чим зараз займається (фото)

Неділя 11 травня 2025 10:15
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Після "Барбі" та пологів: як змінилася Марго Роббі та чим зараз займається (фото) Марго Роббі через 7 місяців після пологів показалася в купальнику (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Після успіху фільму "Барбі" його головна акторка Марго Роббі практично зникла з екранів. За цей час вона встигла стати мамою первістка та повернутися на знімальний майданчик.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як змінилася голлівудська зірка після народження дитини та чим займається зараз.

Коли Марго Роббі стала мамою

Австралійська акторка, відома за фільмами "Барбі" та "Загін самогубців", народила сина від продюсера Тома Акерлі у жовтні 2024 року, про що повідомили ЗМІ. Пара ретельно приховувала звістку про поповнення в родині, намагаючись зберегти приватне життя від сторонніх очей. Про вагітність знаменитості стало відомо в липні того ж року. Вона не коментувала свій стан, але й не ховалася від папараці.

Зі своїм чоловіком Марго познайомилася на знімальному майданчику картини "Французька сюїта". Спочатку вони дружили, але згодом їхні стосунки переросли у кохання. У 2016-му вони зіграли весілля.

Чому зникла з екранів на певний час

Роббі та її чоловік залишалися відносно непублічними впродовж кількох місяців після шаленої популярності фільму "Барбі". Акторка жартувала у січні 2024 року, що "усім, мабуть, уже набрид мій вигляд". Вона навмисно зникла на деякий час після усіх церемоній нагородження і не з'являлася до появи знімків на останніх місяцях вагітності. Вочевидь, вона хотіла пережити цей період приватно. Водночас в той час вона займалася продюсерською діяльністю.

Як зараз виглядає Марго Роббі та чим займається

Вперше після вагітності за роботою акторку помітили у березні 2025 року на зйомках фільму "Грозовий перевал", де вона виконує головну роль разом з Джейкобом Елроді. У мережі кастинг на екранізацію роману Емілі Бронте викликав суперечки. Багатьом не сподобався вибір акторів.

У квітні, через 7 місяців після пологів, фотографи помітили Марго на пляжі в купальнику. Зірка продемонструвала гарну фігуру, чим вразила багатьох користувачів.

На тлі материнських обов'язків та знімального процесу в масштабному проєкті Марго не змогла з'явитися на цьогорічному балі Met Gala 2025.

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При написанні були використані такі джерела: People, Deadline, Elle.

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