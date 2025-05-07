Не узнать: как сегодня выглядит "самая красивая девочка в мире" (фото)

Она покорила мир еще ребенком, а ее фото с белокурыми волосами и голубыми глазами облетело весь Интернет. Модель Тилан Блондо прозвали "самой красивой девочкой в мире". С годами она сильно изменилась - сегодня ее красота поражает по-новому.

Чем живет и как выглядит "самая красивая девочка мира" сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Сегодня Тилан 24 года. Она сменила блондинистый цвет волос на темно-каштановый и продолжает заниматься моделингом. Работает с самыми известными брендами высокой моды, среди которых Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss.

Модель живет в Париже, где снимается в престижных рекламных кампаниях. Параллельно она развивает себя как бизнес-леди в индустрии моды и красоты. Среди ее близких друзей - дети знаменитостей и супермодели.

Тилан Блондо сегодня (фото: instagram.com/thylaneblondeau)

Несмотря на невероятное внимание и любопытство, девушка всегда старалась дистанцироваться от образа "самой красивой". Еще в 2018-м она призналась в интервью, что не считает себя таковой.

"Даже сегодня люди говорят: "Ты - самая красивая девушка", а я отвечаю: "Нет, я до сих пор ею не являюсь, я просто человек, подросток", - говорила она.

Тилан Блондо сейчас (фото: instagram.com/thylaneblondeau)

Путь к "самой красивой девочке в мире"

Еще в три года Тилан заметил агент легендарного модельера Жана-Поля Готье. Тогда он увидел девочку с мамой среди толпы на Елисейских полях и настойчиво предложил пройтись по подиуму на следующий день.

"Моя мама сказала: "Нет, она не с агентством, она не может это сделать". А Жан-Поль Готье сказал: "Она должна быть там завтра". Поэтому мама подумала: "Почему бы и нет?", - вспомнила Тилан.

В 10 лет она снялась для обложки французского Vogue. Однако одновременно и съемка вызвала немало критики. Дело в том, что она была одета в платье с глубоким декольте и позировала на каблуках, из-за чего авторов съемки обвинили в сексуализации ребенка. Сам фотосет проходил в рамках публикации под названием "Quel Maquillage à Quel Âge?" (Какой макияж в каком возрасте? - ред).

Мама модели вступилась за обложку. Тогда она пошутила, что больше всего в фотосессии поражает стоимость колье.

"Единственное, что меня шокирует на этом фото, - ожерелье, которое она носит, стоимостью 3 миллиона евро", - сказала она.

Тилан - дочь французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри.

Тилан Блондо с мамой (фото: instagram.com/thylaneblondeau)