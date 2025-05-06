Новое лицо? Энн Хэтэуэй подогрела слухи о пластике после появления на Met Gala 2025 (видео)

Энн Хэтэуэй стала одной из самых обсуждаемых звезд бала Met Gala 2025 и вовсе не из-за потрясающего наряда. 42-летняя актриса в очередной раз взбудоражила слухи о пластических операциях, поразив безупречным внешним видом.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Vogue в Instagram .

Чем поразило появление Энн Хэтэуэй на Met Gala 2025

Энн сияла в гламурном образе от Carolina Herrera - блестящей макси-юбке и белой рубашке, которую дополнила массивным колье.

Наряд не вызвал восторга, поскольку не совсем соответствовал теме бала - Superfine: Tailoring Black Style, которая имела целью исследовать и переосмыслить стиль через культуру афродиаспоры в США и Европе.

Энн Хэтэуэй на Met Gala 2025 (фото: Getty Images)

Однако не все были сосредоточены на наряде актрисы. Пользователи сети обратили внимание на молодое лицо Хэтэуэй в комментариях к интервью, которое она дала на синей дорожке. Они в очередной раз предположили, что она прибегает к пластическим операциям.

"Ого, она действительно сделала какие-то очевидные процедуры на верхней части лица. Возможно, подтяжка бровей. Она пытается отвлечь внимание или скрыть это за зачесанными назад волосами".

"Подбородок, подтяжка с помощью хвоста и подтяжка бровей, похоже!"

"Когда кто-то спросит "кто твой хирург"? Я хотела бы знать, сколько долларов мне нужно ограбить, чтобы попасть на прием".

"Странно, что верхняя половина ее лба не двигается, а нижняя - двигается..."

"Ей что-то делали с лицом? Она выглядит моложе. Абсолютно роскошно".

Что известно о слухах вокруг внешности Энн Хэтэуэй

Ранее в апреле Энн привлекла внимание к своей внешности, появившись с высоким хвостиком на модном показе Ральфа Лорена в Париже. Заметно разглаженная кожа и более светлый цвет лица спровоцировали предположение, что она могла прибегнуть к хирургическим вмешательствам или другим процедурам красоты. Многие тогда также предположили, что дело в прическе - высокий хвостик помог "разгладить" лицо.

Секреты красоты Энн Хэтэуэй (фото: Getty Images)

Неоднократно звездные пластические хирурги анализировали фото актрисы и уверенно заявляли о признаках операций. Сама она подобное не комментирует. Ранее звезда рассказывала, что обязана "молодому" виду генетике и ежедневным процедурам по уходу. Многолетний косметолог актрисы Су-Ман также делился, что Энн ежедневно массирует лицо, накладывает маску и наносит солнцезащитный крем с защитой SPF 30.