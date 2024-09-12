Пишут песни, но поют их уже отдельно: где сейчас победители "Х-фактора-9" ZBSband

ZBSband расшифровывается как "Золотой Бойс Шоу Бэнд". Это название появилось благодаря тому, что участники группы подружились после совместного выступления на сцене киевского театра "Золотые Ворота" (Golden Boys Show Band).

Они основали коллектив, будучи студентами Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Кроме того, Владислав и Богдан жили вместе в одном общежитии.

Артисты имеют страсть к кино и музыке, пишут песни и стихи, а также иногда участвуют в театральных постановках. Летом 2018 года они пришли на кастинг шоу "Х-фактор" в Мариуполе и поразили зрителей своим талантом. В результате Владислав и Богдан получили четыре положительных отзыва от жюри.

Каждое их выступление восхищало как зрителей, так и судей. Наставницей исполнителей была певица Настя Каменских.

В результате ZBSband одержали победу в шоу благодаря голосам зрителей. Стоит отметить, что они стали первой группой в истории конкурса, которая завоевала золотую награду.

Через несколько месяцев после своей победы в шоу участники ZBSband выпустили свой дебютный альбом под названием «Аудиотеатр». Презентация альбома состоялась на неформальной квартирнике, и в него вошло 11 акустических треков.

В реализации их музыкальных амбиций молодым артистам помогала Настя Каменских. После "Х-фактора 9" они продолжали поддерживать с ней связь.

Где сейчас ребята

Ранее ZBSband исполняли песни на русском языке, но теперь перешли на украинский. Последний совместный трек группы был выпущен в мае 2022 года, когда они перевыпустили свою песню из Х-фактора под названием "Будь що буде".

Артисты продолжают заниматься творчеством, при этом Буйлук и Онищенко также играют в театре. Однако пишут песни и поют их уже не как группа ZBSband, а сольно.

С началом полномасштабного вторжения они активно поддерживают Вооруженные силы Украины, организовывают сборы и покупают снаряжение для бойцов. Победители "Х-фактора 9" также проводят розыгрыши и аукционы, делают пожертвования на нужды армии и ищут новых хозяев для бездомных животных.

ZBSband (фото: instagram.com/zbsband)