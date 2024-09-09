О войне и не вспоминает: куда исчез участник "Фабрик звезд-3" Артем Мех

Украинский певец Артем Мех получил популярность в 2010 году, когда стал участником третьей "Фабрики звезд". Впоследствии он присоединился к группе "Пара Нормальных" вместо Ивана Дорна. Но после распада группы Артем отошел от шоу-бизнеса и перестал появляться в медийном пространстве.

Как сложилась карьера исполнителя и где он сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Биография Арема Меха

Артем родом из Херсонской области. Музыкальные способности у него проявились еще в детстве - он окончил музыкальную школу и активно участвовал в конкурсах.

Его первый вокальный дебют состоялся на детском конкурсе "Мини Мисс и Мини Мистер" в городе Чаплинка.

После этого артист поступил в Киевский институт музыки имени Глиэра, где изучал эстрадный вокал.

Завершив обучение, он успешно прошел кастинг в шоу "Фабрика звезд-3" и вошел в число 16 участников. Однако, несмотря на участие, ему не удалось занять призовое место в проекте.

Карьера в группе "Пара Нормальных" и сольная деятельность

В этом же году Артем получил предложение от продюсерского центра Catapult Music стать солистом группы "Пара Нормальных". Он подписал контракт на четыре года и занял место Ивана Дорна, выступая с Анной Добрыдневой и исполняя популярные хиты коллектива.

В 2014 году Мех начал сольную карьеру под псевдонимом Will Armex. Он вернулся к работе в дуэте еще на три года, но в 2019 году группа окончательно прекратила свое существование.

В 2020-м исполнитель был удостоен премии KISS FM TENDANCE AWARDS 2020 в категории "Открытие Года".

Артем Мех и Анна Добрыднева (фото : instagram.com/artemmekh)

Где сейчас Артем Мех

Will Armex продолжает активно развивать свою сольную карьеру, выпуская новые треки и работая диджеем. Сейчас его музыка издается на румынском лейбле Global Records.

Накануне полномасштабной войны Артем находился в Киеве, освещал события вторжения и участвовал в благотворительных концертах. В январе 2023 года он выпустил трогательный дуэт с дочерью, который быстро завоевал популярность в социальных сетях и собрал множество прослушиваний.

Артем Мех публикует посты преимущественно на английском языке, делясь моментами как из личной жизни, так и из профессиональной деятельности. Однако о войне в своем блоге он и не упоминает.

Артем уже около семи лет состоит в браке, и вместе с женой они воспитывают двоих детей.

Артем Мех с семьей (фото : instagram.com/artemmekh)