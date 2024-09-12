Пишуть пісні, але співають їх вже окремо: де зараз переможці "Х-фактора-9" ZBSband

ZBSband розшифровується як "Золотий Бойс Шоу Бенд". Ця назва з'явилася завдяки тому, що учасники гурту подружилися після спільного виступу на сцені київського театру "Золоті Ворота" (Golden Boys Show Band).

Вони заснували колектив, будучи студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Крім того, Владислав і Богдан жили разом в одному гуртожитку.

Артисти мають пристрасть до кіно та музики, пишуть пісні та вірші, а також іноді беруть участь у театральних постановках. Влітку 2018 року вони прийшли на кастинг шоу "Х-фактор" у Маріуполі та вразили глядачів своїм талантом. У результаті Владислав і Богдан отримали чотири позитивні відгуки від журі.

Кожен їхній виступ захоплював як глядачів, так і суддів. Наставницею виконавців була співачка Настя Каменських.

У результаті ZBSband здобули перемогу у шоу завдяки голосам глядачів. Варто зазначити, що вони стали першою групою в історії конкурсу, яка завоювала золоту нагороду.

Через кілька місяців після своєї перемоги в шоу учасники ZBSband випустили свій дебютний альбом під назвою "Аудіотеатр". Презентація альбому відбулася на неформальній квартирнику, і до нього увійшло 11 акустичних треків.

У реалізації їхніх музичних амбіцій юним артистам допомагала Настя Каменських. Після "Х-фактор 9" вони продовжували підтримувати з нею зв'язок.

Де зараз хлопці

Раніше ZBSband виконували пісні російською мовою, але тепер перейшли на українську. Останній спільний трек гурту було випущено в травні 2022 року, коли вони перевипустили свою пісню з "Х-фактора" під назвою "Будь що буде".

Артисти продовжують займатися творчістю, при цьому Буйлук і Онищенко також грають у театрі. Однак пишуть пісні і співають їх вже не як гурт ZBSband, а сольно.

З початком повномасштабного вторгнення вони активно підтримують Збройні сили України, організовують збори і купують спорядження для бійців. Переможці "Х-фактора 9" також проводять розіграші та аукціони, роблять пожертви на потреби армії та шукають нових господарів для бездомних тварин.

ZBSband (фото: instagram.com/zbsband)